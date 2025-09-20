Gran Premio de Azerbaiyán: Franco Colapinto terminó 15º en la última práctica y va por la clasificación

Con temperaturas de 22º en el ambiente y 33º sobre el trazado urbano de Bakú, Colapinto marcó un tiempo de 1m42s789 y dejó atrás a Gasly, que finalizó el tercer ensayo en la 19º posición. El más rápido fue el británico Lando Norris (McLaren), seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969335679361401069&partner=&hide_thread=false FP3 CLASSIFICATION



Verstappen splits the McLarens with Hamilton not far behind #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/BIoc2qS4oa — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

En su primer stint, el argentino utilizó neumáticos duros y logró ubicarse en el 13º lugar en un ordenamiento muy variable, y más tarde mejoró sus tiempos con el compuesto blando. Tanto el pilarense como los mecánicos de Alpine buscaron centrar la actividad en afinar el balance del monoplaza de cara a la clasificación y el Gran Premio del domingo.

El trazado de Bakú genera buenos recuerdos en Colapinto. Allí sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Williams durante la temporada 2024. "Fue muy positivo andar tan bien el año pasado en un circuito como Bakú, de los más complicados del calendario", recordó días atrás. "Ahora será más difícil en cuanto a performance por la recta larga. Nuestro auto no es el mejor y en un callejero con muchos baches, el coche es muy duro y no los copia bien. Trataremos maximizar las oportunidades que aparezcan”, evaluó.

Flavio Briatore habló sobre el futuro de Colapinto en Alpine

El asesor ejecutivo de la escudería francesa confirmó que Franco Colapinto y Paul Aron son los únicos candidatos considerados para acompañar a Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y la definición, según anticipó, llegará “en una o dos carreras más”.

La declaración fue realizada al medio especializado The Race, donde Briatore descartó versiones que vinculaban a Liam Lawson o Yuki Tsunoda como posibles incorporaciones en caso de dejar Red Bull. El italiano también negó que se evalúe a otros talentos de la Fórmula 2, limitando la elección sólo al argentino y al estonio.

image.png Briatore anticipó que "en una o dos carreras más" definirá si Colapinto sigue en Alpine durante 2026.

“Es entre Franco y Paul”, aseguró Briatore, que desde su regreso a Alpine en 2024 ocupa un rol clave en las decisiones deportivas. Además, valoró el crecimiento de Colapinto en las últimas competencias, pero advirtió sobre las exigencias que implica debutar en la máxima categoría: “Los jóvenes llegan con mucha presión. Es muy difícil gestionar el auto y hablar con los ingenieros en un equipo enorme, de 1.000 personas. Es una gran responsabilidad”.

En ese marco, Briatore reconoció que varios pilotos llegaron prematuramente a la F1, pero destacó la evolución de figuras como Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto y el propio Colapinto. “Después de seis, siete u ocho carreras se puede ver que están mejor. Y ahora Franco está mejor”, subrayó.

Paul Aron, de 21 años, condujo el A525 en la primera práctica del Gran Premio de Italia en Monza, reemplazando a Colapinto. Durante 2025, sumó experiencia en simulador y pruebas específicas, incluyendo el programa TPC con autos de temporadas anteriores y ensayos de neumáticos Pirelli.