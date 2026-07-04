Gran Premio de Gran Bretaña: Franco Colapinto terminó 12° en la carrera Sprint

Finalmente, Colapinto cruzó la meta en la 12ª posición, apenas siete décimas por detrás de Gasly y con una ventaja similar sobre Hulkenberg

Por su parte, los McLaren Norris y el australiano Oscar Piastri comenzaron fuerte en el circuito de Silverstone, poniéndose tercero y cuarto, y aprovecharon la mala primera vuelta del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cedió dos puestos después de la largada.

En la zona puntera de la carrera, Hamilton ya se había escapado y Antonelli fue el único que siguió su ritmo. Tanto, que incluso lo superó durante la octava vuelta, justo antes de afrontar la curva 16. Desde ese momento, el actual líder del campeonato de la Fórmula 1 mostró solidez para aguantar sin sustos hasta conseguir la victoria.

Por detrás del italiano, Hamilton igualmente constató su buen estado de forma ocupando la segunda posición de un podio que completó Norris, pues había sido el más habilidoso en esa particular lucha suya con Russell (4º), Leclerc (5º), Verstappen (6º), Piastri (7º) y Lawson (8°).

La actividad de la F1 en Silverstone continuará este sábado desde las 12 del mediodía hora argentina, con la clasificación para ordenar la grilla de largada de la carrera principal a 52 giros que se realizará el domingo 5 de julio, a partir de las 11 de la mañana.