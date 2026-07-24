Franco Colapinto va por otro buen resultado en el GP de Hungría

El piloto argentino afronta la undécima fecha de la temporada en el Hungaroring. No estará en la primera práctica, ya que Alpine le cederá su auto al reserva Paul Aron.
Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, correspondiente a la undécima fecha del campeonato de Fórmula 1.
La actividad comenzará este viernes en el circuito de Hungaroring, aunque el argentino no participará de la Práctica Libre 1, ya que Alpine decidió cederle su monoplaza al piloto reserva Paul Aron, en cumplimiento de la normativa que obliga a los equipos a dar rodaje a jóvenes pilotos.
Colapinto volverá a subirse al auto para disputar la Práctica Libre 2, desde las 12 (hora argentina). Llega a Hungría tras finalizar 10° en el GP de Bélgica, resultado que le permitió alcanzar los 19 puntos y ubicarse en el 12° puesto del campeonato de pilotos.
En la lucha por el campeonato, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con 204 puntos. Lo siguen Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris (McLaren).
Viernes 24 de julio
Sábado 25 de julio
Domingo 26 de julio
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