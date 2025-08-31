Boca va a Mar del Plata y busca estirar su buen momento: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo está sexto en el Grupo A, a cinco puntos del líder Barracas Central. Además, sigue de cerca la tabla anual, donde se encuentra tercero y, por ahora, se clasificaría a la Copa Libertadores del próximo año.

El Xeneize tendrá un solo cambio respecto a los 11 titulares que derrotaron a Banfield 2 a 0, con goles de Miguel Merentiel y Edison Cavani. La novedad será el regreso de Ayrton Costa a la defensa, en reemplazo de Marco Pellegrino, que sufrió una dolencia en la pierna izquierda. El exHuracán estará al menos dos semanas fuera de las canchas.

Por su parte, Rodrigo Battaglia se recuperó de una sobrecarga muscular y continuará junto con Leandro Paredes en el eje del mediocampo.

Por su parte, Aldosivi viene de perder 1-0 con Estudiantes, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del ´Tiburón´ no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

Para este partido ante Boca, el entrenador Mariano Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.

Desde las 14.30 vs @BocaJrsOficial en el Minella.



De verde y amarillo mi corazón

Dale Verde! pic.twitter.com/bSUJbK9eeP — Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) August 31, 2025

Posibles formaciones

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Estadio: José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: José Carreras.

Horario: 14.30