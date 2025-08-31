Boca va a Mar del Plata y busca estirar su buen momento: hora, TV y formaciones

Enfrentará a Aldosivi, luego de haber ganado en sus últimos dos partidos. El equipo que dirige Miguel Russo está a cinco puntos de Barracas Central, el líder del Grupo A y mira de cerca la tabla anual.
Después de los triunfos contra Independiente Rivadavia y Banfield, Boca intentará este domingo darle continuidad a su racha positiva. A las 14.30, enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata, por la séptima fecha del torneo Clausura. El partido será dirigido por Sebastián Zunino e irá en directo por ESPN Premium.
El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo está sexto en el Grupo A, a cinco puntos del líder Barracas Central. Además, sigue de cerca la tabla anual, donde se encuentra tercero y, por ahora, se clasificaría a la Copa Libertadores del próximo año.
El Xeneize tendrá un solo cambio respecto a los 11 titulares que derrotaron a Banfield 2 a 0, con goles de Miguel Merentiel y Edison Cavani. La novedad será el regreso de Ayrton Costa a la defensa, en reemplazo de Marco Pellegrino, que sufrió una dolencia en la pierna izquierda. El exHuracán estará al menos dos semanas fuera de las canchas.
Por su parte, Rodrigo Battaglia se recuperó de una sobrecarga muscular y continuará junto con Leandro Paredes en el eje del mediocampo.
Por su parte, Aldosivi viene de perder 1-0 con Estudiantes, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del ´Tiburón´ no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.
Para este partido ante Boca, el entrenador Mariano Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi con el gol de Leandro González Pirez.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Matías García, Roberto Bochi; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Estadio: José Maria Minella, Mar del Plata, Buenos Aires.
Árbitro: Sebastián Zunino.
VAR: José Carreras.
Horario: 14.30
