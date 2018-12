Además, felicitó a todo el plantel de River y remarcó que “era una final donde cualquiera podía ganar. Eran dos equipos de primer nivel, River ganó en un partido parejo, donde no hubo diferencias y quizás la diferencia fue el zapatazo de Quintero”.

ADEMÁS:

Consultado si dejaba Boca después de este partido, Guillermo eludió la pregunta y sólo dijo estar muy triste “por no ganar la copa y no dársela a la gente de Boca". "Es lo único que me pone mal, no llevar la copa a la Boca”, completó.

Tras hacer un breve análisis del partido e insistir en lo parejo que fue para ambas parcialidades, el técnico se refirió a la posible resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y sostuvo: “En cuanto a lo deportivo, por mí, está terminado. En cuanto a lo legal sería bueno que la Conmebol o el futbol de Sudamérica tome alguna medida, no con respecto a quien ganó la Copa o alguna sanción a River y a Boca. No puede ser que suceda lo que sucedió el otro día, que hayan atacado el micro del rival, está más allá de River o Boca”.