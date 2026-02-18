Argentinos Juniors le ganó a Barcelona de Ecuador en su debut en la Libertadores

Con un jugador menos y de visitante, el Bicho se impuso 1 a 0 ante Barcelona SC en Guayaquil por la ida de la Fase 2 del prestigioso certamen y va con ventaja a la definición de la serie en La Paternal.
Argentinos Juniors venció 1 a 0 a Barcelona SC en Guayaquil en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El Bicho, que jugó más de media hora con diez futbolistas por la expulsión de Francisco Álvarez, resistió y lo ganó en el final con un gol de Diego Porcel. La revancha se disputará el próximo miércoles 25 en el estadio Diego Armando Maradona.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez fue superior en el arranque y generó las situaciones más claras ante un rival que evidenció falta de rodaje oficial. En el complemento, el trámite cambió tras la roja a Álvarez por una infracción como último hombre. Barcelona se adelantó y exigió a Brayan Cortés, que respondió en momentos decisivos para sostener el cero.
Con espacios para la contra ante un Barcelona tirado al ataque, Argentinos encontró premio en el cierre: Porcel estrelló un remate en el travesaño y, en la acción siguiente, definió cruzado para marcar el único tanto de la noche. El Bicho mostró carácter para sostener el resultado en inferioridad numérica y se llevó un triunfo de peso en territorio ecuatoriano.
La serie quedó abierta, pero con ventaja para el equipo argentino, que buscará sellar la clasificación en Buenos Aires la próxima semana. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional Potosí, con el objetivo de meterse en la fase de grupos del máximo torneo continental.
comentar