Argentinos Juniors le ganó a Barcelona de Ecuador en su debut en la Libertadores

El conjunto dirigido por Nicolás Diez fue superior en el arranque y generó las situaciones más claras ante un rival que evidenció falta de rodaje oficial. En el complemento, el trámite cambió tras la roja a Álvarez por una infracción como último hombre. Barcelona se adelantó y exigió a Brayan Cortés, que respondió en momentos decisivos para sostener el cero.

Con espacios para la contra ante un Barcelona tirado al ataque, Argentinos encontró premio en el cierre: Porcel estrelló un remate en el travesaño y, en la acción siguiente, definió cruzado para marcar el único tanto de la noche. El Bicho mostró carácter para sostener el resultado en inferioridad numérica y se llevó un triunfo de peso en territorio ecuatoriano.

La serie quedó abierta, pero con ventaja para el equipo argentino, que buscará sellar la clasificación en Buenos Aires la próxima semana. El ganador enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Botafogo y Nacional Potosí, con el objetivo de meterse en la fase de grupos del máximo torneo continental.

El gol de Diego Porcel para el triunfo del Bicho