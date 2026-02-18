Leonardo Astrada opinó que Ramón Díaz quiso tumbar a Marcelo Gallardo en River

“Hubo una publicación de Ramón que no es de Ramón. No era el momento de hacerla”, lanzó Astrada en ESPN. Y fue más allá: “No sé si tiene un community manager o fue Emiliano. Cuando uno está tambaleando no te tienen que tumbar”. Además, marcó postura: “Soy más gallardista que nunca. Esa aparición en momentos críticos no hace falta. Ramón tiene su historia y, si tiene que volver, volverá solo. Yo lo tomé como una forma de postularse”.

La publicación de Ramón Díaz que generó polémica

ramon diaz publicacion

Ante esas declaraciones, Emiliano Díaz pidió salir al aire y le respondió directamente. “Leo es una persona a la que quiero mucho. Cuando pasa esto, a mí me dolió”, expresó y aclaró: “La cuenta la maneja un community manager de Brasil. Pudieron haberse equivocado en alguna palabra. Nos fuimos del club en 2014 y nunca hicimos nada en contra de nadie. Somos hinchas de River y queremos que le vaya bien”.

El ayudante de campo de su padre reconoció que no supervisó el texto final y asumió parte de la responsabilidad: “Sí, fue un error”. Astrada, por su parte, bajó el tono y ofreció disculpas: “Disculpá por haber pensado que lo pusiste vos. Pensé que manejabas las redes”. Emiliano cerró el intercambio con una frase conciliadora: “Cero intención de generar polémica”. El episodio expuso la tensión que se vive en este presente desalentador de River...