Guillermo Vilas cumple 74 años: la foto que posteó su hija en un lugar especial para el emblema del tenis argentino

La foto que posteó Andanin Vilas junto a su papá.

El estado de salud de El Poeta es reservado. La familia ha sido respetuosa y muy cauta con la enfermedad que atraviesa el ex tenista y de la cual nunca dieron detalles. Pero siempre es bueno saber de él y una entrevista de hace unos años, la propia Andanin contó cómo es la relación de su papá con la prensa, con la actualidad y con el legado que dejó en la Argentina. “Cada vez que me dicen: ‘Mandale un abrazo a tu papá’, yo le mando el abrazo a mi papá. A él le gusta eso, le gusta saber que sigue, que la gente piensa en él a veces, claro porque se siente que es un jugador viejo ya, entonces dice: ‘Bueno, qué va a pensar en mí esta gente’”, contó en ese entonces a LA NACIÓN. Una muestra clara de que todo esfuerzo tiene su recompensa más preciada: el cariño eterno de la gente que trasciende generaciones y que el tiempo no pasa cuando se trata de ídolos.