Guillermo Vilas cumple 74 años: la foto que posteó su hija en un lugar especial para el emblema del tenis argentino

Andanin, de 22, eligió una tierna imagen en la puerta del Monte-Carlo Country Club para homenajear al extenista en su día.
Guillermo Vilas celebra hoy el aniversario de su nacimiento número 74. El propulsor del tenis en Argentina y múltiple campeón, se encuentra radicado en Montecarlo desde hace varios años alejado de la exposición pública y atravesando algunos problemas de salud. Fue su hija, Andanin, quien decidió postear una tierna foto junto a él para homenajearlo en su día.
Cumple 74 años el hombre que ilusionó a varias generaciones con una raqueta, el dueño de 62 títulos, entre los que se florea con cuatro Grand Slam (US Open 1977, Roland Garros 1977 y Australia Open 1978 y 1979). Desde hace tiempo, cuida su privacidad y siempre son sus más allegados los que se encargan de mostrarlo en redes sociales sin violar su decisión.
Su hija mayor publicó en su cuenta personal de Instagram una imagen de hace unos años, juntos en las calles de Montecarlo, precisamente en la puerta del Monte-Carlo Country Club. No es un sitio cualquiera para Vilas: allí ganó el trofeo Masters 1000 de 1976 y 1982. Así es como le ha contagiado a su gente el amor por este deporte, lo que significa el tenis para él y ellos saben reconocerle en vida cada uno de los logros que lo hicieron transformarse una persona célebre para el país.
El estado de salud de El Poeta es reservado. La familia ha sido respetuosa y muy cauta con la enfermedad que atraviesa el ex tenista y de la cual nunca dieron detalles. Pero siempre es bueno saber de él y una entrevista de hace unos años, la propia Andanin contó cómo es la relación de su papá con la prensa, con la actualidad y con el legado que dejó en la Argentina. “Cada vez que me dicen: ‘Mandale un abrazo a tu papá’, yo le mando el abrazo a mi papá. A él le gusta eso, le gusta saber que sigue, que la gente piensa en él a veces, claro porque se siente que es un jugador viejo ya, entonces dice: ‘Bueno, qué va a pensar en mí esta gente’”, contó en ese entonces a LA NACIÓN. Una muestra clara de que todo esfuerzo tiene su recompensa más preciada: el cariño eterno de la gente que trasciende generaciones y que el tiempo no pasa cuando se trata de ídolos.
La hermana mayor de cuatro (Lalindao, Intila y Guillermo Jr), nació en París pero sabe lo que es vivir la amada Argentina. La primera hija del número uno del mundo para muchos (una revisión que no cesa) junto a su mamá tailandesa, supo compartir tiempo de calidad en Buenos Aires jugando al tenis en las canchas de River.
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