El superclásico del Ascenso: All Boys, Chicago y la previa caliente a un partido con un historial que busca desempate

El Albo ya la picanteó antes del duelo de esta tarde en el que recibirá una vez más al Torito de Mataderos. Ambos tienen la oportunidad de ponerse en ventaja en el historial de una rivalidad eterna.
La tarde de un lunes feriado arranca a las 15 con uno de los duelos más picantes del Ascenso: el Superclásico. All Boys recibe a Nueva Chicago por la jornada 25 de la Primera Nacional, en la fecha de los clásicos. Mientras que el Albo atraviesa uno de sus peores momentos futbolísticos, ya preparó una "cálida" bienvenida para su eterno rival en la previa a un duelo en el que ambos buscarán desbloquear una ventaja.
Esta cita histórica se llevará a cabo en Floresta. El dueño de casa vive una campaña más que complicada, envuelta en amenazas a los jugadores y dirigentes por el mal momento, impulsada por la siempre locura impaciente de los hinchas. Marcha 15° de la zona A con 22 puntos, solo dos más que el más próximo en zona de descenso Chaco For Ever. Otro traspié y una levantada de los más hundidos, podría llevarlo a la Primera B a falta de 11 fechas para su finalización. Del otro lado, el Torito, que tampoco está en un lapso de destello futbolístico. Ocupa el puesto 14° del grupo B con 29 unidades, unos cinco alejado del segundo descendido por el momento, Patronato.
Ambos quieren y necesitan ganar. El Albo no festeja un triunfo desde la postergada fecha 4 (se jugó en medio de la 18 y 19), cuando se impuso por 1-0 ante Defensores de Belgrano. Pero el panorama es desolador: de 25 encuentros, ganó solo cuatro, igualó en 12 y cayó en ocho ocasiones. Mientras tanto, el Torito tiene la victoria un poco más cerca: fue 2-1 vs. San Martín de Tucumán, por la jornada 23 para acumular así su séptima conquista, en una lista que completa con ocho empates y ocho derrotas.
Por eso, más allá del lindo clima que siempre genera jugar con tu eterno rival, el momento de cada equipo condiciona y condimenta aún más una cita que ya empezó a jugarse desde el vestuario. All Boys, por supuesto, no iba a dejar pasar la oportunidad de prepararle una bienvenida que invita a continuar el juego en el verde césped: en un video, los hinchas se vistieron con mamelucos blancos, encapuchados y con los rostros cubiertos, trasladando un ataúd verdinegro. A ellos se suma luego uno más, con una capa negra y una camiseta de Nueva Chicago, para completar el simulacro de un velatorio. En el final del video se observa una placa el escudo del visitante y un texto claro: “QEPD Chicago. Te gané 5 a 2, te lo vas a llevar al cajón”.
Esta frase rememora un encuentro que se disputó en el Islas Malvinas el 26 de marzo de 2016, tras más de 15 años sin enfrentamientos entre estos dos conjuntos, y en el que el local se impuso por ese marcador con dos tantos de Germán Lessman, Juan Manuel Vázquez, Julián Fernández y Carlos Ponce (Matías Vera y Nicolás Giménez para Chicago), por la novena fecha del torneo de la Primera B Nacional.
Además de escapar con tres puntos más arriba, los dos necesitan imponerse para designar padre e hijo. Sí, no se sacan ventaja. En su historia se enfrentaron 124 veces, con un registro que, hasta ahora, es particular. La paternidad fue cambiando, ambos están parejos año a año, sin demasiada distancia. Este historial comenzó a escribirse el 15 de junio de 1919 y, hasta hoy, acumula 41 victorias para cada uno y 42 empates. La última vez que se midieron fue el 29 de marzo pasado, con un 0 a 0 en Mataderos por la fecha 7.
Un grito vencedor no solo determinará una necesaria mejoría, sino a quien lleve la ventaja quizás hasta el próximo año, cuando quien pueda triunfar esta tarde tenga la oportunidad de extender su ventaja -o perderla-.
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