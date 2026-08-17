El superclásico del Ascenso: All Boys, Chicago y la previa caliente a un partido con un historial que busca desempate

El video que prepararon los hinchas de All Boys para recibir a Nueva Chicago.

Esta frase rememora un encuentro que se disputó en el Islas Malvinas el 26 de marzo de 2016, tras más de 15 años sin enfrentamientos entre estos dos conjuntos, y en el que el local se impuso por ese marcador con dos tantos de Germán Lessman, Juan Manuel Vázquez, Julián Fernández y Carlos Ponce (Matías Vera y Nicolás Giménez para Chicago), por la novena fecha del torneo de la Primera B Nacional.

Un Superclásico que buscará romper la igualdad

Además de escapar con tres puntos más arriba, los dos necesitan imponerse para designar padre e hijo. Sí, no se sacan ventaja. En su historia se enfrentaron 124 veces, con un registro que, hasta ahora, es particular. La paternidad fue cambiando, ambos están parejos año a año, sin demasiada distancia. Este historial comenzó a escribirse el 15 de junio de 1919 y, hasta hoy, acumula 41 victorias para cada uno y 42 empates. La última vez que se midieron fue el 29 de marzo pasado, con un 0 a 0 en Mataderos por la fecha 7.

Un grito vencedor no solo determinará una necesaria mejoría, sino a quien lleve la ventaja quizás hasta el próximo año, cuando quien pueda triunfar esta tarde tenga la oportunidad de extender su ventaja -o perderla-.