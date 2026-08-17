Martes de copas: Libertadores, Sudamericana y Copa Argentina

Martes de superacción, con Independiente Rivadavia, Estudiantes y Boca, por los certámenes internacionales, mientras que Gimnasia-Riestra y Banfield-Midland se medirán por Copa Argentina.
El martes 18 de agosto tendrá una jornada cargada de fútbol con partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. La actividad tendrá como protagonistas a varios equipos argentinos y se extenderá desde la tarde hasta la noche.
Por la Copa Libertadores, la jornada tendrá dos partidos con presencia argentina. A las 19, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la vuelta de los octavos de final. La serie está igualada 0-0 después del encuentro de ida en el Maracaná, por lo que el ganador avanzará directamente a los cuartos de final. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas.
Más tarde, desde las 21.30, Universidad Católica recibirá a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena de Santiago de Chile. El Pincha llega a la revancha después del empate 1-1 conseguido en el estadio UNO y buscará conseguir la clasificación a los cuartos de final fuera de casa. La serie está abierta y el conjunto platense necesita ganar para avanzar directamente, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales.
Después será el turno de la Copa Sudamericana, con Recoleta frente a Boca como uno de los principales atractivos de la jornada. Desde las 19, el Xeneize buscará, en Asunción, cerrar la serie de octavos de final y meterse entre los ocho mejores del certamen continental. Luego de haber ganado en La Bombonera 3-1 la ida.
Por último, la acción se trasladará a la Copa Argentina, que tendrá dos encuentros correspondientes a los octavos de final. Desde las 17, Deportivo Riestra enfrentará a Gimnasia de La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, mientras que a las 21.15, Banfield se medirá con Ferrocarril Midland en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón. Ambos partidos definirán nuevos clasificados a los cuartos de final del certamen.
Copa Libertadores
-19.00: Independiente Rivadavia vs. Fluminense (global 0 a 0)
Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza)
Televisa Fox Sports, Disney+ Premium
-21.30: Universidad Católica vs. Estudiantes (global 1 a 1)
Estadio Claro Arena (Santiago, Chile)
Televisa Fox Sports, Disney+ Premium
Copa Sudamericana
-19.00: Recoleta vs. Boca (global, gana Boca 3 a 1)
Estadio Ueno Defensores del Chaco (Asunción, Paraguay)
Televisa ESPN, Disney+ Premium
Copa Argentina (octavos de final)
-17.00: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata
Estadio Norberto Tito Tomaghello (Defensa y Justicia)
Televisa TyC Sports
-21.15: Banfield vs. Midland
Estadio Nuevo Francisco Urbano (Deportivo Morón)
Televisa TyC Sports
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