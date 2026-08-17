Martes de copas: Libertadores, Sudamericana y Copa Argentina

Más tarde, desde las 21.30, Universidad Católica recibirá a Estudiantes de La Plata en el Claro Arena de Santiago de Chile. El Pincha llega a la revancha después del empate 1-1 conseguido en el estadio UNO y buscará conseguir la clasificación a los cuartos de final fuera de casa. La serie está abierta y el conjunto platense necesita ganar para avanzar directamente, mientras que un nuevo empate llevará la definición a los penales.