Bruno Zuculini explicó el mal inicio de año de Racing y disparó: "No podemos vivir del recuerdo"

“Nunca alcanza porque siempre hay un error de parte del equipo, tenemos que hacernos responsables”, analizó Zuculini. En la última derrota, por 3 a 1 con Tigre en Victoria, el gol de Ignacio Russo se dio tras un error de calculo de Santiago Sosa y una floja respuesta de Facundo Cambeses.

Después, el volante disparó que "no podemos vivir del recuerdo" por todo lo logrado con Gustavo Costas de entrenador y pidió calma: “Esto ya nos pasó y sabemos cómo termina, pero tenemos que apretar los dientes”. Racing buscará cambiar la cara ante Argentinos Juniors, con un mensaje claro puertas adentro: “El problema pasa por nosotros”.

El bajo rendimiento de varios referentes quedó expuesto ante Tigre: Santiago Sosa no logró recuperar su mejor versión tras la fractura del seno maxilar, Facundo Cambeses cometió errores determinantes y desde el banco escasean las soluciones. En ese contexto, Matko Miljevic apareció como uno de los pocos puntos altos, con remates desde afuera que reflejan tanto su iniciativa como la falta de variantes ofensivas del equipo.

En ataque, Racing depende demasiado de Gabriel Rojas y de centros constantes ante la falta de juego interno. Valentín Carboni todavía no logra adaptarse al ritmo y al roce del fútbol argentino y Adrián Martínez queda aislado, sin peso en el área rival.

El gol de Ignacio Russo, con complicidad del fondo de Racing