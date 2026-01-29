Racing cumplió el deseo de Gustavo Costas y sumó un lateral derecho

Contra Gimnasia y Rosario Central, Costas intentó resolver la ausencia con Nazareno Colombo -fuera de su posición natural- en cancha y Tobías Rubio como primera opción desde el banco pero no terminó conforme. Tras la derrota ante el Canalla, Costas fue claro en su diagnóstico, marcó errores defensivos puntuales, reconoció que el equipo quedó mal parado en las llegadas del rival y fue contundente en cuanto al puesto: "estamos trabajando para traer un lateral a la altura”.

Con ese panorama, la dirigencia utilizó el cupo extra habilitado por una transferencia al exterior y avanzó rápidamente para cerrar al refuerzo solicitado. El elegido fue Ezequiel Cannavo, lateral derecho de 23 años que llega desde Defensa y Justicia y fue una pieza habitual en el Halcón durante la última temporada, en la que disputó 32 partidos oficiales y convirtió 2 goles, consolidándose como titular en su puesto.

Así llegaba Ezequiel Cannavo a realizarse la revisión médica

Embed UN NUEVO REFUERZO PARA LA ACADEMIA. Así llegó Ezequiel Cannavo, lateral derecho de Defensa y Justicia, a la revisión médica para convertirse en jugador de Racing. Se suma al equipo de Costas a préstamo por un año y con opción de compra. pic.twitter.com/AsqzNNsgM8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

Aunque Racing aún no oficializó los términos de la operación, trascendió que Cannavo arribará a préstamo por un año, con opción de compra. Costas pretende sumarlo cuanto antes para darle mayor solidez a un sector sensible del equipo y empezar a enderezar el rumbo en un torneo que arrancó cuesta arriba, pero que todavía ofrece margen para la recuperación.