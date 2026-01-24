Deportes |

Gustavo Quinteros: del empate con Estudiantes a la expulsión de Santiago Montiel

El entrenador de Independiente analizó el debut en el Torneo Apertura 2026. Destacó el 1 a 1 y expresó su malestar por la roja a Montiel. "No es la primera vez que comete este tipo de errores", aseguró.

Luego del empate 1-1 frente a Estudiantes de La Plata en Avellaneda, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, el DT de Independiente, Gustavo Quinteros, realizó su balance en conferencia de prensa y destacó el resultado. “Por cómo terminó el partido, no perdimos dos puntos, sumamos uno”, expresó el entrenador.

Uno de los ejes de su análisis fue la expulsión de Santiago Montiel, quien vio la tarjeta roja tras una agresión a Leandro González Pírez. Al respecto, el técnico del Rojo fue contundente: “No es la primera vez que comete este tipo de errores. Ya pidió disculpas a todo el grupo. Vamos a hablar mucho con él y ojalá pueda corregir esa falta”.

Santiago Montiel recibe la tarjeta roja tras golpear a Leandro González Pírez, dejando a Independiente con diez jugadores en el segundo tiempo.

Quinteros también aclaró el motivo del reemplazo de Kevin Lomónaco, a los 71 minutos, y explicó que el defensor salió por una contractura, sin que se trate de una lesión de gravedad. También se refirió a la incorporación del colombiano Santiago Arias y explicó las razones de su llegada al plantel. “Hay que tener jugadores con distintas características para contrarrestar diferentes situaciones. En algunos partidos necesitás un lateral más firme en la marca. Teníamos pocas opciones de ese perfil y por eso incorporamos a un jugador con experiencia en equipos grandes”, señaló.

Por último, Quinteros reconoció que le gustaría sumar un delantero al equipo. “La idea de incorporar un nueve tiene que ver con algunas situaciones que no se resolvieron. Uno siempre intenta tener dos jugadores por puesto y, en lo posible, con virtudes diferentes”, indicó.

El fatídico segundo tiempo de Independiente

Independiente había llegado al entretiempo en ventaja tras el gol de Luciano Cabral sobre el cierre de la primera etapa, pero el inicio del segundo tiempo fue adverso. Estudiantes igualó el marcador apenas reanudado el juego, con una jugada rápida que terminó en la definición de Fabricio Pérez luego de una asistencia de Cristian Medina.

Minutos más tarde, el conjunto local sufrió un nuevo golpe con la expulsión de Santiago Montiel, que vio la tarjeta roja directa tras una agresión a Leandro González Pírez. La inferioridad numérica condicionó el desarrollo del complemento y marcó el tramo final del encuentro en Avellaneda.

