Independiente apunta alto: Ávalos y Quinteros encienden la ilusión de los hinchas por un título

“Es un cierre de una pretemporada positiva. Terminamos muy bien la estadía acá en Uruguay, nos trataron súper bien, pudimos trabajar bastante y la semana que viene empezamos a jugar por los puntos”, señaló Ávalos, ya con la mente puesta en el debut ante Estudiantes. Sobre su momento goleador, agregó: “Siempre es importante convertir, como delantero siempre es importante. El nueve vive de eso, así que estoy muy contento”.

rojo Gabriel Ávalos, autor de tres goles en la gira por Uruguay, confía en que el equipo irá por todos los títulos en 2026

Más allá del cansancio lógico de una pretemporada exigente, el exArgentinos Juniors valoró terminar la gira sin lesiones y con victorias: “Lo más importante en este caso, más allá del resultado, es terminar todos bien. Sí quedamos un poquito más cansados tal vez, pero es importante terminar de esta forma. Sirve muchísimo para todo lo que nosotros necesitamos hacer, trabajar y seguir”.

Por su parte, el DT Gustavo Quinteros mantiene una postura clara y ambiciosa de cara al 2026. “Somos candidatos. Independiente tiene que ser siempre candidato.; sino, no podemos estar en este club. Tenemos que pensar y sentir que podemos ganar el campeonato”, afirmó, dejando claro que el objetivo es pelear en todos los frentes.

El cambio de mentalidad también llegó al plantel. Quinteros, por ejemplo, aconsejó a Kevin Lomónaco: “¿A dónde te vas a ir? Club más grande que Independiente no hay. Quedate acá, con nosotros. Vamos a pelear el título”.

Gustavo-Quinteros-Independiente Gustavo Quinteros transmite confianza y ambición: ‘Somos candidatos y vamos a pelear por el campeonato

El mensaje final del entrenador resume la ambición de todo el club: “Siempre sueño con ser campeón, es una costumbre desde que empecé a dirigir. En el club que estés, tenés que pensar que podés ganar. Hay que pensar en grande para crecer un poco más”.

Además Luciano Benavides hizo historia y se consagró campeón en la categoría motos

Con Ávalos encendido y Quinteros firme, Independiente llega al inicio del Torneo Apertura con la convicción de ir por todo.