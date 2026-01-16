Independiente venció a Wanderers y cerró la gira con puntaje ideal

El Rojo afrontaba su tercer compromiso de pretemporada con la intención de sostener la racha positiva y desde el inicio mostró una postura ambiciosa.

Con presión alta y líneas adelantadas, buscó incomodar la salida desde el fondo del conjunto local y rápidamente empezó a generar peligro. Luciano Cabral tuvo la primera con un remate que se fue desviado, mientras que Walter Mazzantti estuvo cerca de capitalizar un error del arquero José Rio.

Independiente era más que su rival. Cabral probó desde afuera y, tras el rebote, Mazzantti obligó a una doble intervención del arquero uruguayo. Sin embargo, luego de esa ráfaga inicial, el partido perdió intensidad y cayó en un tramo de escasas situaciones, con poco para destacar hasta el descanso.

La aparición de Gabriel Ávalos.

En el complemento, Quinteros movió el banco para refrescar el equipo y probar variantes. La decisión dio resultados casi de inmediato. A los dos minutos, una jugada preparada desde un tiro libre por derecha encontró a Lautaro Millán, que pinchó la pelota al área para la aparición solitaria de Gabriel Ávalos. El delantero paraguayo conectó de volea y abrió el marcador con una definición contundente.

Embed - Volea y adentro de Gabriel Ávalos | Independiente 1-0 Wanderers | Serie Río de la Plata

Con la ventaja, el Rojo ganó tranquilidad y espacios. Matías Abaldo tuvo su chance, bien resuelta por Rio, y luego Ignacio Malcorra probó desde media distancia con un remate que pasó cerca. El segundo gol era cuestión de tiempo y llegó tras un penal cometido sobre Mazzantti. Ávalos se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para sellar su doblete y confirmar su buen momento en la pretemporada.

Independiente cerró así su paso por Uruguay con rendimientos sólidos, funcionamiento en crecimiento y el objetivo claro de llegar competitivo al torneo local, al que apunta como prioridad en un 2026 que ilusiona.