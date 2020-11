Histórica victoria de Los Pumas ante los All Blacks

Habían jugado 29 veces y la única vez que no había sido derrota para los argentinos fue en 1985, hace más de 35 años. En aquella oportunidad, en el estadio de Ferro, los Pumas igualaron 21-21 con los neozelandeses con un actuación enorme de Hugo Porta, quien marcó todos los puntos albicelestes. Hace unos días, la Unión Argentina de Rugby lo recordabe así:

Embed ¡A 35 años del histórico empate ante @AllBlacks! | A 12 días de que @lospumas debuten en el Personal Tri Nations, recordamos la gran actuación del equipo y de Hugo Porta, autor de los 21 puntos, aquel 2 de noviembre de 1985.

¿Estuviste en Ferro ese día? #LaUniónDeTodos pic.twitter.com/bsh1cunEsG — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) November 2, 2020

El histórico encuentro de esta madrugada se jugó en el Bankwest Stadium de Sidney, y todos los puntos de Argentina fueron anotados por el medio apertura Nicolás Sánchez, a través de un try, seis penales y una conversión.

Para los All Blacks, tricampeones del mundo, sumó un try, una conversión y un penal de Richie Mo'unga y un try de Sam Cane.

Luego de semejante impacto, Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Australia, por la cuarta fecha del certamen, acotado y transformado en Tres Naciones y no en Rugby Champiosnhip debido a la ausencia del campeón mundial Sudáfrica.

El siguiente compromiso de Los Pumas será el sábado a partir de las 5 de nuestro país en el Mc Donald's Jone Stadium, de Newcastle.

Embed Repasá las mejores imágenes de un triunfo histórico.



https://t.co/ecXLbh78WA



(Crédito: Stuart Walmsley) pic.twitter.com/9dEuCOduEs — Los Pumas (@lospumas) November 14, 2020

Con este resultado el puntero es Nueva Zelanda con seis puntos (3 partidos), seguido por Australia con cuatro (2) y Argentina con cuatro (1).

El momento final, el de los festejos: