Gustavo Alfaro: "Hasta el final vamos pelear"

Luego de perder en el duelo de DT's argentinos ante Mauricio Pochettino y caer 4-1 ante el conjunto anfitrión norteamericano, el entrenador de la Albirroja fue tajante con las deficiencias y fue claro con su objetivo en la Copa del Mundo.
Un debut para el olvido. Después de tres mundiales y 16 años de espera, la selección de Paraguay saltó al SoFi Stadium en Los Ángeles para mostrar la actitud de aquel equipo que se lució en las Eliminatorias Sudamericanas y clasificó de manera heroica. Pero el estreno no fue lo que se esperaba: cayó por ¡4-1! ante Estados Unidos, en lo que fue la tercera ceremonia inaugural. Tras la inesperada y decepcionante actuación en cancha, Gustavo Alfaro salió a responder en conferencia de prensa, con notable autocrítica.
"Estados Unidos ganó con absoluta justicia. Nos superaron en el plano táctico, técnico y físico. Sabíamos que era un rival complejo. Hay un montón de detalles que tenemos que ajustar. Es una cuestión de asumir las dificultades y errores que tuvimos y tratar de replantearnos las cosas, porque todavía tenemos dos partidos y tenemos que seguir peleando para clasificar", soltó, seguro y sin vueltas, el técnico argentino, que también destacó la influencia anímica que tuvo este partido para los jugadores: "Estábamos cargados emocionalmente, pero las emociones hay que dejar de lado. Sabemos que hay determinados niveles que con garra no alcanza".
Fue un arranque duro, un golpe que genera dudas, críticas y bronca; factores que no ayudan para enfrentar lo que viene. Eso Alfaro lo sabe bien y es experto en aplicar la templanza. "Esta derrota es una enseñanza muy dolorosa. Hay un montón de detalles que hay que ajustar porque quedan dos partidos por delante", explicó con tranquilidad y asumiendo la responsabilidad del equipo, que se vio ampliamente superado en varios aspectos, tal como enumeró el argentino.
Sin embargo, sabe que no alcanza con gestionar mejor las emociones, sino con meterse de lleno en lo deportivo. En ese aspecto, fue claro: "Tenemos que mejorar futbolísticamente. Si no nos recuperamos y si no mejoramos va a ser difícil. Tenemos que sumar puntos para clasificar".
Ahora, espera por lo que serán las próximas dos fechas del grupo D frente a Turquía, el 20/6, y ante Australia, el 25. Las prácticas se intensificarán para modificar los sectores en los que la Albirroja fue atacado, para analizar el funcionamiento y mejorar el aspecto defensivo -una de las características del equipo sudamericano que esta noche fue deficiente-.
No se pierde la ilusión de dejar bien parado a un país que luchó por tener su lugar. Alfaro mostró buena cara y se puso a Paraguay al hombro para lo viene, fiel a su actitud ganadora: "Hasta el final vamos pelear, esa es nuestra forma de ser. Lo único que digo es tengan paciencia".
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