Gustavo Alfaro: "Hasta el final vamos pelear"

Ahora, espera por lo que serán las próximas dos fechas del grupo D frente a Turquía, el 20/6, y ante Australia, el 25. Las prácticas se intensificarán para modificar los sectores en los que la Albirroja fue atacado, para analizar el funcionamiento y mejorar el aspecto defensivo -una de las características del equipo sudamericano que esta noche fue deficiente-.

No se pierde la ilusión de dejar bien parado a un país que luchó por tener su lugar. Alfaro mostró buena cara y se puso a Paraguay al hombro para lo viene, fiel a su actitud ganadora: "Hasta el final vamos pelear, esa es nuestra forma de ser. Lo único que digo es tengan paciencia".