Mundial 2026: cómo fue la ceremonia inaugural en Los Ángeles con Katy Perry, Anitta y LISA antes de Estados Unidos-Paraguay

La ciudad californiana completó la serie de aperturas del torneo con un espectáculo multitudinario que combinó artistas internacionales, puesta escénica y referencias culturales.
Estados Unidos fue el encargado de bajar el telón de las ceremonias inaugurales del Mundial 2026 con un imponente evento realizado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Tras las celebraciones desarrolladas previamente en México y Canadá, la sede norteamericana presentó un show de fuerte impronta musical antes del estreno ante Paraguay.
La previa del encuentro contó con la participación de Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, quienes encabezaron distintas actuaciones sobre un escenario montado especialmente para la ocasión. Más tarde, Katy Perry fue la estrella y apareció acompañada por las banderas de todas las selecciones participantes del certamen.
Uno de los momentos más destacados fue el despliegue de una Copa del Mundo inflable en el centro del estadio, mientras alrededor se desarrollaban coreografías, intervenciones artísticas y números musicales vinculados al fútbol. La escenografía incluyó bailarines, luces y una puesta visual de gran escala.
La producción buscó reflejar la diversidad cultural estadounidense, con efectos especiales, montajes audiovisuales y distintos estilos musicales que acompañaron cada presentación. El clima festivo se mantuvo durante toda la ceremonia frente a miles de hinchas presentes en las tribunas.
Una vez finalizado el espectáculo, los planteles de Estados Unidos y Paraguay, en su regreso a una Copa del Mundo de la mano de Gustavo Alfaro, ingresaron a la cancha para realizar los movimientos precompetitivos.
Toronto recibió la segunda apertura del torneo en el BMO Field, escenario elegido para la previa del estreno de Canadá frente a Bosnia. La propuesta estuvo enfocada en destacar símbolos, colores y expresiones representativas de la identidad local. Alessia Cara abrió el segmento musical, mientras que Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream continuaron con las presentaciones que mantuvieron el ambiente de celebración. Sobre el final, Jessie Reyez protagonizó el cierre artístico ante un estadio que comenzaba a colmarse.
Tras las actuaciones, los seleccionados canadiense y bosnio saltaron al campo de juego para completar la entrada en calor previa al primer compromiso mundialista del conjunto anfitrión.
El puntapié inicial de las celebraciones se produjo en el Estadio Azteca, donde comenzó oficialmente la Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. La apertura reunió a figuras como Maná, Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira, quien tuvo a su cargo el cierre con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del campeonato.
La propuesta mexicana estuvo atravesada por la música latina y múltiples referencias culturales locales, en una puesta que marcó el inicio de una edición histórica del torneo más importante del fútbol.
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