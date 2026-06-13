Mundial 2026: cómo fue la ceremonia inaugural en Los Ángeles con Katy Perry, Anitta y LISA antes de Estados Unidos-Paraguay

La producción buscó reflejar la diversidad cultural estadounidense, con efectos especiales, montajes audiovisuales y distintos estilos musicales que acompañaron cada presentación. El clima festivo se mantuvo durante toda la ceremonia frente a miles de hinchas presentes en las tribunas.

Una vez finalizado el espectáculo, los planteles de Estados Unidos y Paraguay, en su regreso a una Copa del Mundo de la mano de Gustavo Alfaro, ingresaron a la cancha para realizar los movimientos precompetitivos.

Ceremonia Inaugural

Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá

Toronto recibió la segunda apertura del torneo en el BMO Field, escenario elegido para la previa del estreno de Canadá frente a Bosnia. La propuesta estuvo enfocada en destacar símbolos, colores y expresiones representativas de la identidad local. Alessia Cara abrió el segmento musical, mientras que Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream continuaron con las presentaciones que mantuvieron el ambiente de celebración. Sobre el final, Jessie Reyez protagonizó el cierre artístico ante un estadio que comenzaba a colmarse.

Tras las actuaciones, los seleccionados canadiense y bosnio saltaron al campo de juego para completar la entrada en calor previa al primer compromiso mundialista del conjunto anfitrión.

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México

El puntapié inicial de las celebraciones se produjo en el Estadio Azteca, donde comenzó oficialmente la Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. La apertura reunió a figuras como Maná, Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira, quien tuvo a su cargo el cierre con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del campeonato.

La propuesta mexicana estuvo atravesada por la música latina y múltiples referencias culturales locales, en una puesta que marcó el inicio de una edición histórica del torneo más importante del fútbol.