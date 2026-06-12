Trump se comunicó con la Selección de EE.UU. y elogió a Pochettino en la previa

Además, el mandatario transmitió confianza de cara al torneo y sostuvo que el equipo tiene condiciones para protagonizar una campaña destacada. “Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final”, aseguró.

Agradecimiento de Pochettino

Pochettino agradeció el respaldo y respondió con un mensaje dirigido a la afición estadounidense. “Muchas gracias por su apoyo, señor presidente, y vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país se sientan orgullosos”, expresó el santafesino.

El debut frente a Paraguay aparece como una prueba exigente para el seleccionado anfitrión. Estados Unidos llega con una generación joven y talentosa liderada por Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, aunque los amistosos previos dejaron sensaciones dispares respecto de su nivel competitivo.

Según las previsiones, el conjunto norteamericano formaría con Matt Freese; Chris Richards, Tim Ream, Alex Freeman y Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams y Serginho Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

Del otro lado estará el Paraguay dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, que apostaría por Roberto Fernández; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez y Juan Cáceres; Diego Gómez, Andrés Cubas y Damián Bobadilla; Mauricio Magalhães, Antonio Sanabria y Miguel Almirón.

El encuentro será arbitrado por el neerlandés Danny Makkelie, mientras que el español Carlos del Cerro Grande estará a cargo del VAR.

Tras el estreno, Estados Unidos continuará su camino en el Grupo D frente a Australia el 19 de junio y luego cerrará la fase inicial ante Turquía, con el objetivo de avanzar a las instancias decisivas.

La selección estadounidense busca mejorar sus antecedentes recientes en la Copa del Mundo. En Qatar 2022 alcanzó los octavos de final antes de ser eliminada por Países Bajos. Su mejor actuación histórica sigue siendo el tercer puesto conseguido en Uruguay 1930, en la primera edición del torneo, un registro que intentará acercarse a igualar aprovechando la condición de local y el impulso que genera disputar el certamen ante su público.