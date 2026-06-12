La Selección de Estados Unidos no tuvo piedad con la Paraguay de Alfaro

Con un gol en contra de Bobadilla, un doblete de Balogun y una obra maestra de Reyna, la selección anfitriona de Pochettino aplastó 4-1 a la Albirroja en Los Ángeles. Mauricio Magalhaes había descontado transitoriamente en el complemento.
La Paraguay de Gustavo Alfaro soñaba con tener su primera noche soñada en el Mundial 2026, pero todos los flashes se los terminó llevando Estados Unidos, con Mauricio Pochettino al frente. No solo por ser una de las tres anfitrionas de la cita máxima, sino porque se despachó con una goleada 4-1 en Los Ángeles que ilusiona a todo un país.
El partido, el primero que se disputa en estas tierras (anteriormente se había jugado en México y Canadá), fue un monólogo futbolístico del combinado norteamericano. Desde el primer silbatazo asumió el protagonismo y, gracias al talento y desequilibrio de Christian Perisic, una verdadera pesadilla para Juan José Cáceres, abrió el marcador. A los siete minutos, el extremo de Milan apiló rivales y tocó rasante al corazón del área, con tanta suerte que se terminó llevando puesta la pelota Damián Bobadilla.
El gol en contra trastocó los planes de Alfaro y fue la primera trompada de una Albirroja con mandíbula frágil. Jamás logró acomodarse en el campo de juego del SoFi Stadium ni encontró espacios para lastimar en ataque. Las dudas en el fondo se pagaron caras, ya que a la media hora Folarin Balagun marcó el 2-0 y, antes del cierre de la etapa inicial, se lució con un doblete para encaminar una paliza que prometía ser histórica. 3-0 y al descanso.
Ya en el tiempo de descuento, a segundos de sonar la campana, llegó el último golpe de KO por parte del dueño de casa: Giovanni Reyna, quien había entrado minutos antes, le puso el broche de oro a una notable jugada colectiva que acumuló 26 pases y se cerró con un derechazo de tres dedos directo al ángulo, imposible para Orlando Gill.
Con este resultado, y a la espera del cruce entre Turquía y Australia de este domingo en Vancouver, Estados Unidos quedó como líder del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay se ubicó en el sótano de la tabla sin unidades.
Con presencia de técnicos argentinos, la Estados Unidos de Mauricio Pochettino goleó 4-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro y arrancó con el pie derecho su camino en este Mundial 2026, que lo tiene como uno de los tres anfitriones. Fue el primer partido disputado en tierras norteamericanas y le bastó un solo tiempo para tener claro ganador, ya que el equipo anfitrión se marchó al vestuario con una goleada aplastante.
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