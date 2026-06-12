La Selección de Estados Unidos no tuvo piedad con la Paraguay de Alfaro

Embed El GO-LA-ZO de Reyna para cerrar la paliza 4-1 de Estados Unidos ante Paraguay en el debut. pic.twitter.com/41AdVBRsiZ — TyC Sports (@TyCSports) June 13, 2026

Con este resultado, y a la espera del cruce entre Turquía y Australia de este domingo en Vancouver, Estados Unidos quedó como líder del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay se ubicó en el sótano de la tabla sin unidades.

Con presencia de técnicos argentinos, la Estados Unidos de Mauricio Pochettino goleó 4-1 a la Paraguay de Gustavo Alfaro y arrancó con el pie derecho su camino en este Mundial 2026, que lo tiene como uno de los tres anfitriones. Fue el primer partido disputado en tierras norteamericanas y le bastó un solo tiempo para tener claro ganador, ya que el equipo anfitrión se marchó al vestuario con una goleada aplastante.