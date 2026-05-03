Histórico: Franco Colapinto terminó séptimo y logró su mejor puesto en la Fórmula 1

Debido a ello se le impuso una penalidad de drive-thru, el equivalente a 20 segundos a su tiempo total de carrera dado que el castigo se efectivizó tras la bandera a cuadros. Producto de la severidad de esa pena, Colapinto con lo justo logró adueñarse de una nueva posición, ya que terminó a 17 segundos de diferencia de Leclerc; consiguiendo su mejor clasificación histórica en su carrera en la Fórmula 1.

Gracias a este séptimo puesto, Colapinto logró dos puntos más a los que se llevó por su octava posición original (al pasar de 4 a 6 puntos) y agrandó su cuenta personal en la temporada a 7 unidades. En lo que respecta a las escuderías, estas dos nuevas unidades permiten a Alpine aumentar su ventaja sobre Haas en el quinto puesto ya que ahora le supera 23 a 18 tras los primeros cuatro grandes premios de la temporada.