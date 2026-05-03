Deportes |

Histórico: Franco Colapinto terminó séptimo y logró su mejor puesto en la Fórmula 1

El pilarense, que había finalizado octavo en el Gran Premio de Miami, avanzó una posición por una sanción posterior a Charles Leclerc y logró su mejor marca en el automovilismo.

Histórico: Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami después de conocerse una sanción a Charles Leclerc y logró su mejor marca en la Fórmula 1. El piloto pilarense había igualado su mejor posición saliendo octavo, pero con esta noticia avanzó una posición y sumó un gran logro personal.

¿Por qué fue sancionado el piloto de Ferrari? Cuando la carrera llegaba a su fin en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium el monegasco pierde el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal herido a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sea de supervivencia mientras intentaban defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

image

Producto de esa complicada última vuelta, se abrió una investigación por "abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras". Si bien el ex-Sauber dio su versión de los hechos, sumado a la revisión de los datos y demás evidencia, se determinó que el "saltar chicanes (es decir, salirse de la pista) le proporcionó una ventaja duradera" y que "el hecho de que tuviera algún problema mecánico no constituye una razón justificable".

Debido a ello se le impuso una penalidad de drive-thru, el equivalente a 20 segundos a su tiempo total de carrera dado que el castigo se efectivizó tras la bandera a cuadros. Producto de la severidad de esa pena, Colapinto con lo justo logró adueñarse de una nueva posición, ya que terminó a 17 segundos de diferencia de Leclerc; consiguiendo su mejor clasificación histórica en su carrera en la Fórmula 1.

Gracias a este séptimo puesto, Colapinto logró dos puntos más a los que se llevó por su octava posición original (al pasar de 4 a 6 puntos) y agrandó su cuenta personal en la temporada a 7 unidades. En lo que respecta a las escuderías, estas dos nuevas unidades permiten a Alpine aumentar su ventaja sobre Haas en el quinto puesto ya que ahora le supera 23 a 18 tras los primeros cuatro grandes premios de la temporada.

ADEMÁS: Lautaro Martínez volvió a jugar en Inter y gritó campeón de la Serie A

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados