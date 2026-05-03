Histórico: Franco Colapinto terminó séptimo y logró su mejor puesto en la Fórmula 1

El pilarense, que había finalizado octavo en el Gran Premio de Miami, avanzó una posición por una sanción posterior a Charles Leclerc y logró su mejor marca en el automovilismo.
Histórico: Franco Colapinto terminó séptimo en el Gran Premio de Miami después de conocerse una sanción a Charles Leclerc y logró su mejor marca en la Fórmula 1. El piloto pilarense había igualado su mejor posición saliendo octavo, pero con esta noticia avanzó una posición y sumó un gran logro personal.
¿Por qué fue sancionado el piloto de Ferrari? Cuando la carrera llegaba a su fin en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium el monegasco pierde el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal herido a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sea de supervivencia mientras intentaban defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).
Producto de esa complicada última vuelta, se abrió una investigación por "abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras". Si bien el ex-Sauber dio su versión de los hechos, sumado a la revisión de los datos y demás evidencia, se determinó que el "saltar chicanes (es decir, salirse de la pista) le proporcionó una ventaja duradera" y que "el hecho de que tuviera algún problema mecánico no constituye una razón justificable".
Debido a ello se le impuso una penalidad de drive-thru, el equivalente a 20 segundos a su tiempo total de carrera dado que el castigo se efectivizó tras la bandera a cuadros. Producto de la severidad de esa pena, Colapinto con lo justo logró adueñarse de una nueva posición, ya que terminó a 17 segundos de diferencia de Leclerc; consiguiendo su mejor clasificación histórica en su carrera en la Fórmula 1.
Gracias a este séptimo puesto, Colapinto logró dos puntos más a los que se llevó por su octava posición original (al pasar de 4 a 6 puntos) y agrandó su cuenta personal en la temporada a 7 unidades. En lo que respecta a las escuderías, estas dos nuevas unidades permiten a Alpine aumentar su ventaja sobre Haas en el quinto puesto ya que ahora le supera 23 a 18 tras los primeros cuatro grandes premios de la temporada.
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