Antes del Gran Premio de Miami, Lionel Messi se encontró con Franco Colapinto

El crack de la Selección pasó por los boxes de Alpine y saludó al piloto argentino. También posó junto al británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli. El rosarino se dio el gusto de subirse a uno de los monoplazas de Mercedes.
El crack argentino Lionel Messi revolucionó este domingo el paddock del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde seguirá la carrera principal que tendrá como protagonista a Franco Colapinto (Alpine).
El capitán de la Selección llegó al Autódromo Internacional de Miami junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Pocos minutos después pasó por los boxes de la escudería Alpine y saludó a Colapinto.
“Bien, disfrutando con la familia y los chicos. Estoy viviendo esta experiencia por primera vez. Teníamos ganas de saludarlo a Franco también, nos había quedado lejos. Ahora nos vamos para arriba”, respondió Messi ante la pregunta de la periodista Alejandra Martínez de ESPN.
La visita del capitán del seleccionado se dio apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.
Messi también recorrió el box de Mercedes, debido al acuerdo comercial que mantiene con la escudería de las Flechas de Plata. De entrada, se tomó unas fotografías con los pilotos George Russell y Kimi Antonelli. Y más tarde, se subió al monoplaza del italiano, líder del campeonato de pilotos de la F1.
Colapinto afrontará la carrera principal con buenas expectativas, ya que largará desde la octava posición con su Alpine, en una fecha que puede verse afectada por el clima y que fue reprogramada por la amenaza de tormentas eléctricas en Miami.
La presencia de Messi le agregó un condimento especial a una competencia que ya tenía fuerte atención en la Argentina por el rendimiento de Colapinto, que buscará meterse en zona de puntos y cerrar un fin de semana de alto impacto en Estados Unidos.
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