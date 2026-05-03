Antes del Gran Premio de Miami, Lionel Messi se encontró con Franco Colapinto

La visita del capitán del seleccionado se dio apenas unos días después del encuentro que mantuvo con Colapinto en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde también estuvo Rodrigo De Paul. Allí, el piloto argentino cumplió uno de sus grandes deseos y se fotografió con el campeón del mundo.

Messi también recorrió el box de Mercedes, debido al acuerdo comercial que mantiene con la escudería de las Flechas de Plata. De entrada, se tomó unas fotografías con los pilotos George Russell y Kimi Antonelli. Y más tarde, se subió al monoplaza del italiano, líder del campeonato de pilotos de la F1.

messirussell Messi y su familia posaron junto a George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de Mercedes Benz.

Colapinto afrontará la carrera principal con buenas expectativas, ya que largará desde la octava posición con su Alpine, en una fecha que puede verse afectada por el clima y que fue reprogramada por la amenaza de tormentas eléctricas en Miami.

La presencia de Messi le agregó un condimento especial a una competencia que ya tenía fuerte atención en la Argentina por el rendimiento de Colapinto, que buscará meterse en zona de puntos y cerrar un fin de semana de alto impacto en Estados Unidos.