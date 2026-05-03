Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó octavo e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino consiguió un gran rendimiento y volvió a sumar puntos en esta temporada. El italiano Kimi Antonelli fue el ganador de la competencia, seguido por el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
El piloto Franco Colapinto (Alpine) protagonizó este domingo una actuación brillante en la Fórmula 1, al finalizar octavo en el Gran Premio de Miami y sumar cuatro puntos en el campeonato. La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos con McLaren.
De esta manera, el argentino igualó su mejor resultado en la F1, ya que en 2024 también había sido octavo con Williams (aquella vez lo había conseguido en Azerbaiyán). Incluso, fue el nombre destacado de la escudería francesa en el fin de semana, dado que su compañero Pierre Gasly abandonó por un toque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) en el principio de la competencia.
Tras un inicio algo irregular, Colapinto supo aprovechar un trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en la largada para recuperar varias posiciones y ubicarse en el séptimo puesto. A partir de allí, exigió al máximo el monoplaza A526 de Alpine y gestionó de forma notable los neumáticos medios, extendiendo su rendimiento hasta alcanzar momentáneamente la cuarta posición gracias a las paradas en boxes de sus rivales.
Luego de su detención, se consolidó en el octavo lugar y logró establecer una ventaja de 20 segundos sobre el español Carlos Sainz (Williams). Con estos cinco puntos, ascendió hasta la 11º posición en el campeonato que lidera Antonelli. Todo, bajo la mirada de Lionel Messi y su familia, que asistieron a la competencia.
"Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños. Es una felicidad enorme haber visto otra vez a Lionel antes de la largada. Hay que traerlo todas las carreras", dijo Colapinto después de la prueba. "Haber conocido a mi ídolo es un sueño hecho realidad", celebró.
El argentino celebró los avances logrados el fin de semana en Miami. "Muy contento con el resultado, la mejoría y la performance. Fue muy positivo. Agradecido con el equipo y feliz de haber sumado puntos", manifestó.
Ahora, Colapinto buscará darle continuidad a su crecimiento en la F1. La próxima carrera será el Gran Premio de Canadá, que se disputará el próximo 24 de mayo.
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