Gran Premio de Miami: Franco Colapinto terminó octavo e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

Luego de su detención, se consolidó en el octavo lugar y logró establecer una ventaja de 20 segundos sobre el español Carlos Sainz (Williams). Con estos cinco puntos, ascendió hasta la 11º posición en el campeonato que lidera Antonelli. Todo, bajo la mirada de Lionel Messi y su familia, que asistieron a la competencia.

"Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños. Es una felicidad enorme haber visto otra vez a Lionel antes de la largada. Hay que traerlo todas las carreras", dijo Colapinto después de la prueba. "Haber conocido a mi ídolo es un sueño hecho realidad", celebró.

2026_05_260503521-scaled Franco Colapinto estuvo junto a Lionel Messi antes de la competencia.

El argentino celebró los avances logrados el fin de semana en Miami. "Muy contento con el resultado, la mejoría y la performance. Fue muy positivo. Agradecido con el equipo y feliz de haber sumado puntos", manifestó.

Ahora, Colapinto buscará darle continuidad a su crecimiento en la F1. La próxima carrera será el Gran Premio de Canadá, que se disputará el próximo 24 de mayo.