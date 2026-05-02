Oficial: se adelantó el horario del Gran Premio de Miami por pronóstico de lluvia

La carrera, que estaba programada para las 17 horas de Argentina, se largará desde las 14 debido a que se espera mal tiempo. Franco Colapinto partirá octavo.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se correrá este domingo sufrió una modificación de su horario debido al pronóstico de lluvia: se correrá a las 14 horas de nuestro país, envés de a las 17, como estaba programado. Franco Colapinto, a bordo del Alpine, largará en la octava posición después de su mejor clasificación en la Máxima.