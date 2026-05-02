Oficial: se adelantó el horario del Gran Premio de Miami por pronóstico de lluvia

La carrera, que estaba programada para las 17 horas de Argentina, se largará desde las 14 debido a que se espera mal tiempo. Franco Colapinto partirá octavo.
El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 que se correrá este domingo sufrió una modificación de su horario debido al pronóstico de lluvia: se correrá a las 14 horas de nuestro país, envés de a las 17, como estaba programado. Franco Colapinto, a bordo del Alpine, largará en la octava posición después de su mejor clasificación en la Máxima.
"Se ha decidido adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00, hora local, debido a las previsiones meteorológicas, que anuncian fuertes lluvias para la tarde, cerca de la hora prevista para el inicio de la carrera", expresó el comunicado hecho público por la FIA en el circuito de Florida.
"Esta decisión se ha tomado para minimizar las interrupciones en la carrera, garantizar el mayor tiempo posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de pilotos, aficionados, equipos y personal", agregó el mensaje de la Federación Internacional.
1) Kimi Antonelli.
2) Max Verstappen.
3) Charles Leclerc.
4) Lando Norris.
5) George Russell.
6) Lewis Hamilton.
7) Oscar Piastri.
8) Franco Colapinto.
9) Isack Hadjar.
10) Pierre Gasly.
11) Nico Hulkenberg.
12) Liam Lawson.
13) Oliver Bearman.
14) Carlos Sainz.
15) Esteban Ocon.
16) Alexander Albon.
17) Arvin Lindblad.
18) Fernando Alonso.
19) Lance Stroll.
20) Valtteri Bottas.
21) Sergio Pérez.
22) Gabriel Bortoleto
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