Franco Colapinto brilló y largará octavo en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una destacada clasificación en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 y se aseguró el octavo lugar de partida.
Franco Colapinto volvió a dejar una muy buena imagen en la Fórmula 1. El piloto argentino completó una destacada clasificación en el Gran Premio de Miami y se aseguró el octavo puesto de partida para la carrera principal de este domingo, en una nueva muestra de crecimiento y consistencia al volante de su Alpine.
El oriundo de Pilar logró meterse nuevamente en la Q3 y cerró la sesión con un tiempo de 1:28,762, registro que le permitió ubicarse entre los mejores de la jornada y partir desde una posición expectante para la competencia, prevista para las 17 de Argentina.
La clasificación mostró a Colapinto competitivo desde el comienzo. En la Q1 tuvo un arranque sólido y sin errores. Marcó 1:29,684 y finalizó décimo, resultado que le permitió avanzar con margen a la segunda tanda.
En la Q2 volvió a elevar su nivel. En su primer intento clavó 1:28,975 y quedó noveno, suficiente para meterse otra vez entre los diez mejores y repetir lo conseguido el viernes en la clasificación de la carrera sprint. La regularidad a lo largo del fin de semana volvió a aparecer como uno de sus puntos fuertes.
Ya en la definición, Colapinto mantuvo el ritmo y consiguió mejorar sus tiempos. Su vuelta de 1:28,762 le permitió terminar por delante del francés Isack Hadjar, de Red Bull, y de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine. El octavo lugar lo dejó bien posicionado para ir en busca de puntos en la carrera principal.
El argentino intentará volver a sumar en el campeonato después de su buena actuación en el Gran Premio de China, disputado hace poco más de un mes, donde finalizó décimo y consiguió meterse en la zona de puntos.
La actividad del sábado había comenzado con la carrera sprint. Allí Colapinto largó también desde la octava posición, pero no logró sostenerse en el pelotón de adelante y terminó décimo, quedando afuera de la zona de puntuación. La victoria quedó en manos del británico Lando Norris, actual campeón de la categoría y piloto de McLaren.
En la parte alta de la clasificación, la gran sorpresa fue el italiano Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes, líder del campeonato, se quedó con la pole position gracias a un tiempo de 1:27,798 y confirmó su gran presente a pesar de sus apenas 19 años.
A su lado en la primera fila estará el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que quedó a 166 milésimas. La segunda fila la completarán Charles Leclerc, con Ferrari, y Norris.
Con un rendimiento sólido durante todo el fin de semana, Colapinto llegará a la carrera de este domingo con buenas expectativas. El objetivo será sostener el ritmo, aprovechar el lugar de largada y volver a meterse entre los pilotos que suman en la Fórmula 1.
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