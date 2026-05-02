Franco Colapinto brilló y largará octavo en el Gran Premio de Miami

Buen nivel en la Q2

En la Q2 volvió a elevar su nivel. En su primer intento clavó 1:28,975 y quedó noveno, suficiente para meterse otra vez entre los diez mejores y repetir lo conseguido el viernes en la clasificación de la carrera sprint. La regularidad a lo largo del fin de semana volvió a aparecer como uno de sus puntos fuertes.

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Ya en la definición, Colapinto mantuvo el ritmo y consiguió mejorar sus tiempos. Su vuelta de 1:28,762 le permitió terminar por delante del francés Isack Hadjar, de Red Bull, y de Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine. El octavo lugar lo dejó bien posicionado para ir en busca de puntos en la carrera principal.

Franco Colapinto quiere sumar

El argentino intentará volver a sumar en el campeonato después de su buena actuación en el Gran Premio de China, disputado hace poco más de un mes, donde finalizó décimo y consiguió meterse en la zona de puntos.

La actividad del sábado había comenzado con la carrera sprint. Allí Colapinto largó también desde la octava posición, pero no logró sostenerse en el pelotón de adelante y terminó décimo, quedando afuera de la zona de puntuación. La victoria quedó en manos del británico Lando Norris, actual campeón de la categoría y piloto de McLaren.

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En la parte alta de la clasificación, la gran sorpresa fue el italiano Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes, líder del campeonato, se quedó con la pole position gracias a un tiempo de 1:27,798 y confirmó su gran presente a pesar de sus apenas 19 años.

A su lado en la primera fila estará el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que quedó a 166 milésimas. La segunda fila la completarán Charles Leclerc, con Ferrari, y Norris.

Con un rendimiento sólido durante todo el fin de semana, Colapinto llegará a la carrera de este domingo con buenas expectativas. El objetivo será sostener el ritmo, aprovechar el lugar de largada y volver a meterse entre los pilotos que suman en la Fórmula 1.