Tras semanas afuera de las canchas, el Toro ingresó en el complemento y dio una asistencia en el triunfo 2 a 0 a Parma que le dio el título local al Neroazzurro.
Lautaro Martínez volvió a jugar en Inter y gritó campeón de la Serie A con tres fechas de antelación. El Toro, que recibió el alta de una distensión en el sóleo izquierdo por el que estuvo varias semanas sin jugar, entró desde el banco y fue fundamental para el triunfo a Parma que le dio el título al equipo.
Inter consiguió la ventaja en el marcador en el momento justo, en el tiempo de descuento del primer tiempo con un gol de Marcus Thuram, quien controló dentro del área y sacó un remate cruzado alto imposible de atajar. De esta manera, el local se fue 1 a 0 arriba al descanso.
El Neroazzurro logró mantener la ventaja durante todo el complemento y liquidó la historia sobre el final, con un tanto de Henrij Mjitaryán a diez minutos del pitido que contó con asistencia de Lautaro Martínez, quien mandó un preciso centro raso al medio del área. Fue triunfo 2 a 0 del equipo local.
Con este triunfo, Inter llegó a 82 puntos en la tabla y le sacó 12 de distancia a Napoli con nueve en juego, por lo que gritó campeón con anticipación. Lautaro fue fundamental en este nuevo título local de Inter con 16 goles y cinco asistencias en 27 partidos, siendo el máximo goleador de la Serie A.
Con esta consagración, Lautaro Martínez fue campeón 12 veces: ocho con el Inter y cuatro con la Selección Argentina, elenco con el que ganó absolutamente todo, incluyendo la Copa del Mundo en Qatar 2022. Además, en los próximos días disputará la final de la Copa Italia con Lazio.
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