Tras semanas afuera de las canchas, el Toro ingresó en el complemento y dio una asistencia en el triunfo 2 a 0 a Parma que le dio el título local al Neroazzurro.

Lautaro Martínez volvió a jugar en Inter y gritó campeón de la Serie A con tres fechas de antelación. El Toro, que recibió el alta de una distensión en el sóleo izquierdo por el que estuvo varias semanas sin jugar, entró desde el banco y fue fundamental para el triunfo a Parma que le dio el título al equipo.