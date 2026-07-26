La inesperada y divertida aparición de Valentín Barco: fue al circo, lo hicieron subir al escenario y fue ovacionado

Pero el reconocimiento por vestir la celeste y blanca con el país que quedó a las puertas de ser bicampeón del mundo -fue su primera convocatoria en un Mundial- duró incluso que cerró el telón: participó en la formación final, en el centro de la escena, hasta que finalizó la música y llegó el aplauso ensordecedor. ¿El detalle que lo hace más épico? ¡Llevaba casualmente la camiseta de la Selección Argentina puesta!

La buena predisposición, sencillez y humildad del ex Boca emocionaron a todos los presentes, quienes destacaron no solo al gran jugador que acompañó al equipo hacia el sueño -jugó 20 minutos en la victoria 3-1 ante Jordania en fase de grupos-, sino también a su esencia como persona, la que nunca olvida al barrio.