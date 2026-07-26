La inesperada y divertida aparición de Valentín Barco: fue al circo, lo hicieron subir al escenario y fue ovacionado

La locura por la Scaloneta no se detiene. Esta vez, el protagonista fue el exBoca, que había ido a ver un espectáculo en La Matanza y los artistas no dudaron en rendirle homenaje en la tarima por su participación en el Mundial 2026.
Un divertido momento volvió a sacar sonrisas en el mundo de la Scaloneta. Ya pasó una semana de la final del Mundial perdida ante España y, con ella, la bronca y tristeza fueron apaciguándose. No así la locura por los jugadores que integraron el plantel de la Selección en la Copa del Mundo, que son homenajeados por todas partes. Esta vez, le tocó a Valentín Barco: fue a ver al Circo Rodas en La Matanza y se llevó una linda sorpresa con el público.
Al igual que algunos de sus compañeros del plantel que finalizó el torneo disputando los ocho partidos, el 'Colo' disfruta de su familia en Argentina antes de viajar Inglaterra para comenzar una nueva etapa en el Chelsea. Pero lo que parecía ser una noche simple, de diversión junto a su pareja Yasmín Jaureguy y su pequeña hija Gemma, terminó con un inesperado homenaje en representación de todos los hinchas.
El abrazo de la gente lo atrapó antes de que comience el espectáculo. Ni bien se notó su presencia en el famoso circo, el público no dudó en hacerle sentir el enorme cariño con saludos, aplausos y fotos. Luego, pudo disfrutar de la performance con risas, sorpresas y un hermoso momento familiar.
Pero el momento más emocionante, se dio en el número final de la función. Dos artistas del Circo se dirigieron directamente al asiento del futbolista de 22 años recién cumplidos y lo llevaron a subirse al escenario. Frente a la gente, apoyó la mano derecha en el corazón y allí es donde quedará todo el cariño.
Pero el reconocimiento por vestir la celeste y blanca con el país que quedó a las puertas de ser bicampeón del mundo -fue su primera convocatoria en un Mundial- duró incluso que cerró el telón: participó en la formación final, en el centro de la escena, hasta que finalizó la música y llegó el aplauso ensordecedor. ¿El detalle que lo hace más épico? ¡Llevaba casualmente la camiseta de la Selección Argentina puesta!
La buena predisposición, sencillez y humildad del ex Boca emocionaron a todos los presentes, quienes destacaron no solo al gran jugador que acompañó al equipo hacia el sueño -jugó 20 minutos en la victoria 3-1 ante Jordania en fase de grupos-, sino también a su esencia como persona, la que nunca olvida al barrio.
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