Huracán fue superior, venció a Banfield y arrancó el Clausura con una sonrisa

La visita apenas logró inquietar en la primera mitad con un remate de David Zalazar, mientras que el conjunto dirigido por Pedro Troglio apostó principalmente a resistir el dominio rival.

Hurácán protagonista

En el complemento, el "Taladro" mostró una leve reacción, aunque rápidamente Huracán volvió a asumir el protagonismo. Tras otra gran atajada de Sanguinetti frente a Bisanz, el premio para el local llegó a los 20 minutos.

Luego de un córner al segundo palo, Jordy Caicedo ganó la posición ante Nicolás Meriano y definió entre las piernas del arquero visitante para establecer el 1-0, un resultado que reflejaba con mayor justicia lo ocurrido en el campo de juego.

Lejos de conformarse, Huracán siguió buscando ampliar la diferencia. Cortés volvió a quedar cara a cara con Sanguinetti, pero el arquero respondió una vez más con una notable intervención para evitar el segundo tanto.

Banfield recién generó una ocasión clara en tiempo de descuento, cuando un centro de Federico Medina atravesó el área y Federico Anselmo no alcanzó a conectar por centímetros. Hernán Galíndez controló la acción y aseguró una victoria que nunca estuvo realmente en riesgo.

Con este triunfo, Huracán alcanzó los 25 puntos en la tabla anual y quedó a una unidad de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Banfield, en cambio, continúa comprometido con apenas 18 unidades y deberá reaccionar rápidamente para no seguir perdiendo terreno. En la próxima fecha, el "Globo" visitará a Independiente Rivadavia, mientras que el "Taladro" recibirá a Sarmiento.