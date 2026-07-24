Vélez sufrió pero fue efectivo y sumó de a tres

La primera aproximación fue de Vélez, con un remate de Matías Pellegrini que se fue desviado. Sin embargo, el conjunto cordobés respondió rápidamente y comenzó a dominar el desarrollo. Jonatan Galván encabezó un contraataque que terminó con un disparo de Matías Tissera bloqueado por Joaquín García, mientras que Jhon Córdoba desperdició otra oportunidad tras un preciso centro de Giuliano Cerato.

Llegó la apertura del marcador

Con Alex Luna como principal conductor, Instituto siguió inquietando. El extremo exigió a Marchiori con un potente remate al primer palo y luego envió un centro que Tissera conectó desde el piso, aunque el arquero local respondió con una gran atajada para sostener el empate.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Vélez encontró la diferencia en una de las pocas jugadas elaboradas con claridad. A los 45 minutos, Rodrigo Aliendro filtró un pase preciso para Manuel Lanzini, quien definió con un remate bajo al primer palo para vencer a Marcos Ledesma y establecer el 1-0.

En el complemento, el "Fortín" logró equilibrar el desarrollo, aunque Instituto continuó buscando la igualdad. Diego Sosa tuvo una chance muy clara al definir de primera dentro del área, pero su remate se fue por encima del travesaño. Del otro lado, Pellegrini desperdició un contraataque y el juvenil Alex Verón estuvo cerca de ampliar la ventaja, aunque Ledesma respondió con una rápida salida.

Sobre el cierre, Vélez estuvo a centímetros de liquidar el encuentro con un potente derechazo de Diego Valdés que pegó en el palo, en la última acción de riesgo de la noche.

Sin desplegar su mejor versión futbolística, el equipo de los Barros Schelotto mostró eficacia en el momento indicado y defendió la ventaja con solidez para comenzar el Clausura con un triunfo que alimenta su ilusión de pelear tanto en el campeonato como en la tabla anual.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Talleres el jueves 30 de julio, mientras que Instituto intentará recuperarse como local frente a Platense.