Gimnasia de Mendoza arrancó con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia de Mendoza se impuso por 1-0 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la primera fecha de la Zona A. Alan Módica marcó el único gol.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza comenzó el Torneo Clausura 2026 con una victoria que alimenta su ilusión de pelear por un lugar en las copas internacionales. El equipo dirigido por Darío Franco derrotó este viernes por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Víctor Legrotaglie, por la primera fecha de la Zona A.
El único gol del encuentro llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Alan Módica conectó un preciso cabezazo tras un centro desde la izquierda de Luciano Cingolani, una de las figuras de la tarde. El delantero les ganó a los defensores visitantes y definió con autoridad para darle los tres puntos al conjunto mendocino.
El partido comenzó con intensidad y la primera situación clara fue para Central Córdoba. Apenas a los cuatro minutos, un error del arquero César Rigamonti al intentar controlar un centro generó incertidumbre en el área local. Michael Santos estuvo cerca de aprovechar el rebote, aunque la jugada terminó sin consecuencias para el dueño de casa.
En un desarrollo abierto y dinámico, el equipo santiagueño sufrió una baja importante antes de la media hora de juego. El arquero Alan Aguerre debió abandonar el campo por una lesión y fue reemplazado por Javier Vallejos.
En el complemento, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri estuvo muy cerca de abrir el marcador. A los ocho minutos, Ezequiel Naya encabezó un rápido contraataque, ingresó al área y sacó un potente remate que se estrelló en el travesaño.
Sin embargo, el golpe lo dio Gimnasia. Cingolani desbordó por la izquierda y envió un centro perfecto para Módica, que se impuso de cabeza y marcó el 1-0 definitivo.
Lejos de conformarse con la ventaja, el conjunto mendocino mantuvo una presión alta y siguió buscando ampliar la diferencia. A los 34 minutos, Facundo Lencioni exigió a Vallejos con un tiro libre que el arquero desvió por encima del travesaño. Ya en tiempo de descuento, Valentino Simoni desperdició una clara oportunidad para liquidar el encuentro al definir apenas desviado en un mano a mano.
Con este triunfo, Gimnasia prolongó el buen momento que atraviesa desde la llegada de Darío Franco. El equipo alcanzó los 22 puntos en la tabla anual y quedó en el 15° puesto, a solo cuatro unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.
En la próxima fecha, el "Lobo" visitará a San Lorenzo el martes 28 de julio desde las 19, mientras que Central Córdoba buscará recuperarse cuando reciba a Atlético Tucumán el jueves 30 a las 21.15, en una nueva edición del denominado "Clásico del Norte".
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