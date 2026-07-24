Gimnasia de Mendoza arrancó con un triunfo ante Central Córdoba

La bajada del arquero para Central Córdoba

En un desarrollo abierto y dinámico, el equipo santiagueño sufrió una baja importante antes de la media hora de juego. El arquero Alan Aguerre debió abandonar el campo por una lesión y fue reemplazado por Javier Vallejos.

En el complemento, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri estuvo muy cerca de abrir el marcador. A los ocho minutos, Ezequiel Naya encabezó un rápido contraataque, ingresó al área y sacó un potente remate que se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, el golpe lo dio Gimnasia. Cingolani desbordó por la izquierda y envió un centro perfecto para Módica, que se impuso de cabeza y marcó el 1-0 definitivo.

Presión alta de Gimnasia de Mendoza

Lejos de conformarse con la ventaja, el conjunto mendocino mantuvo una presión alta y siguió buscando ampliar la diferencia. A los 34 minutos, Facundo Lencioni exigió a Vallejos con un tiro libre que el arquero desvió por encima del travesaño. Ya en tiempo de descuento, Valentino Simoni desperdició una clara oportunidad para liquidar el encuentro al definir apenas desviado en un mano a mano.

Con este triunfo, Gimnasia prolongó el buen momento que atraviesa desde la llegada de Darío Franco. El equipo alcanzó los 22 puntos en la tabla anual y quedó en el 15° puesto, a solo cuatro unidades de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, el "Lobo" visitará a San Lorenzo el martes 28 de julio desde las 19, mientras que Central Córdoba buscará recuperarse cuando reciba a Atlético Tucumán el jueves 30 a las 21.15, en una nueva edición del denominado "Clásico del Norte".