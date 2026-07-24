Racing arrancó con una victoria trabajada: ante Gimnasia

Racing se impuso 2-1 en el Cilindro por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Matko Miljevic abrió el marcador, Bautista Barros Schelotto igualó para el "Lobo" y Nazareno Colombo selló el triunfo en el complemento.
Racing comenzó el Torneo Clausura 2026 con una victoria tan valiosa como trabajada. En el estadio Juan Domingo Perón, la Academia derrotó 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata en un encuentro que dominó durante largos pasajes, pero que también lo obligó a sufrir hasta el pitazo final por la destacada reacción del conjunto platense.
El equipo de Juan Pablo Vojvoda salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró rápidamente la recompensa. A los seis minutos presionó la salida rival, recuperó la pelota en campo contrario y, tras una serie de rebotes dentro del área, Matko Miljevic definió con precisión para establecer el 1-0.
Con la ventaja, Racing monopolizó la posesión y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Santiago Solari exigió en dos oportunidades al arquero Nelson Insfrán, mientras que Miljevic volvió a inquietar con un remate desviado y otro bien contenido por el guardameta visitante. Sin embargo, la falta de contundencia mantuvo con vida al conjunto dirigido por el "Lobo".
Gimnasia reaccionó a los 32 minutos. Luego de una rápida ejecución de una infracción por parte de Nacho Fernández, Pedro Silva Torrejón remató dentro del área, Facundo Cambeses dio un rebote y Bautista Barros Schelotto apareció para empujar la pelota y decretar el empate.
Antes del descanso llegó otra jugada determinante. A los 40 minutos, una mano de Gonzalo Escudero derivó en un penal para la visita. Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución, pero Cambeses se reivindicó de su error en el gol y contuvo el remate con una gran intervención. Para colmo de males para Gimnasia, el delantero sintió una molestia al momento del disparo y debió abandonar el campo antes del entretiempo.
En el complemento, Racing volvió a asumir el protagonismo. Nazareno Colombo avisó con un cabezazo, mientras que Matías Zaracho y Solari desperdiciaron oportunidades claras. Vojvoda buscó mayor profundidad con los ingresos de Lautaro Díaz, Ulises Ortegoza, Ignacio Rodríguez y Duván Vergara, cambios que revitalizaron al equipo.
La insistencia tuvo su premio a los 69 minutos. Tras un córner ejecutado desde la izquierda por Miljevic, Colombo ganó de cabeza en el corazón del área y conectó un frentazo perfecto que se metió junto al palo derecho de Insfrán para poner el 2-1.
Lejos de conformarse, Gimnasia adelantó sus líneas y obligó a Racing a defender cerca de su arco. La ocasión más clara llegó a los 76 minutos, cuando Agustín Auzmendi conectó de primera un preciso centro de Barros Schelotto. Sin embargo, Cambeses volvió a lucirse con una espectacular atajada con una mano que evitó el empate.
En el tramo final, el conjunto de Avellaneda encontró espacios para liquidarlo de contraataque, aunque Insfrán evitó el tercer gol ante intentos de Santiago Sosa y Lautaro Díaz. Del otro lado, el "Lobo" empujó con más voluntad que claridad, pero no logró quebrar nuevamente la resistencia local.
Con sufrimiento, pero con personalidad, Racing inició el Clausura con una victoria que ilusiona. El protagonismo de Miljevic, el gol de Colombo y, sobre todo, la decisiva actuación de Cambeses fueron las claves para que la Academia sumara sus primeros tres puntos del campeonato.
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