Iker Muniain gana terreno para convertirse en el nuevo entrenador de San Lorenzo

Tras la negativa de Ramón Díaz, el exfutbolista español aparece como una de las principales alternativas para hacerse cargo del Ciclón de cara al segundo semestre.
Iker Muniain tomó protagonismo en la búsqueda del nuevo director técnico de San Lorenzo. Luego de que Ramón Díaz rechazara la propuesta de la dirigencia, el exjugador español comenzó a posicionarse como uno de los candidatos con más posibilidades de asumir el cargo para afrontar el segundo semestre.
El vasco, que dejó una gran imagen durante su paso por el club como futbolista, ya mantuvo contactos con los dirigentes y expresó su interés en iniciar su carrera como entrenador en Boedo. Desde su entorno aseguran que ve con buenos ojos el desafío y que le entusiasma la posibilidad de regresar a la institución desde un nuevo rol.
La opción de Muniain, sin embargo, no está exenta de dificultades. El español tendría encaminado un acuerdo para dirigir al Salamanca CF UDS, aunque distintas versiones indican que existirían cláusulas que podrían facilitar una eventual salida si aparece la posibilidad de llegar a San Lorenzo. Además, el aspecto económico será un punto clave en cualquier negociación.
La decisión de Ramón Díaz modificó el panorama de la búsqueda y fortaleció la candidatura del ex Athletic Club, que seduce a parte de la dirigencia por su conocimiento del club, su identificación con los colores azulgranas y la impronta moderna que podría aportar al equipo.
Mientras tanto, San Lorenzo continúa evaluando las distintas alternativas disponibles y busca definir al nuevo entrenador en los próximos días para iniciar la pretemporada con el proyecto deportivo en marcha. Si bien la figura de Muniain tomó impulso tras la baja de Ramón Díaz, la dirigencia también mantiene en carpeta a Rubén Darío Insúa y Néstor "Pipo" Gorosito, quienes siguen siendo opciones para asumir la conducción del equipo de cara al segundo semestre.
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