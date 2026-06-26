Mundial 2026: Francia goleó a Noruega y se quedó con el primer puesto del Grupo I

Con un triplete de Ousmane Dembélé y otro tanto de Désiré Doué, el conjunto francés venció 4-1 a un equipo noruego que preservó a Erling Haaland y avanzó como líder de su zona.
Francia confirmó su candidatura al título con una contundente victoria por 4-1 sobre Noruega en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps resolvió el encuentro en la primera etapa gracias a una actuación descomunal de Ousmane Dembélé, autor de un triplete en apenas 32 minutos, y aseguró el primer puesto de la zona de cara a los dieciseisavos de final.
Los franceses golpearon desde el inicio y encontraron la ventaja a los 11 minutos, cuando Kylian Mbappé habilitó a Dembélé, que definió con categoría para abrir el marcador. Apenas unos instantes después, la misma sociedad volvió a funcionar y el delantero del PSG firmó el 2-0. Sin embargo, Noruega reaccionó inmediatamente y descontó por intermedio de Kristian Aasgaard, aprovechando una desatención defensiva.
Lejos de inquietarse, Francia mantuvo el dominio del juego y volvió a ampliar la diferencia antes de la media hora. Dembélé completó su histórica actuación con un zurdazo cruzado para establecer el 3-1, convirtiéndose en el autor del segundo triplete más rápido en la historia de los Mundiales, con sus tres goles en apenas 32 minutos.
En el complemento, Noruega mostró una mejor imagen pese a presentar una formación alternativa y dejar en el banco a Erling Haaland durante todo el partido. Incluso tuvo una gran oportunidad para acercarse en el marcador con un penal cometido sobre Oscar Bobb, pero Jørgen Strand Larsen ejecutó de manera anunciada y Mike Maignan contuvo el remate.
Cuando el encuentro se encaminaba al final, Francia volvió a golpear. A los 90 minutos, Bradley Barcola envió un preciso centro desde la izquierda y Désiré Doué apareció de cabeza para sentenciar el 4-1 definitivo. Con este resultado, los galos finalizaron como líderes del Grupo I y afrontarán la próxima ronda con la confianza de haber mostrado una de las actuaciones más convincentes del certamen.
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