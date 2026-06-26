Mundial 2026: Francia goleó a Noruega y se quedó con el primer puesto del Grupo I

Con un triplete de Ousmane Dembélé y otro tanto de Désiré Doué, el conjunto francés venció 4-1 a un equipo noruego que preservó a Erling Haaland y avanzó como líder de su zona.

Francia confirmó su candidatura al título con una contundente victoria por 4-1 sobre Noruega en la última fecha del Grupo I del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Didier Deschamps resolvió el encuentro en la primera etapa gracias a una actuación descomunal de Ousmane Dembélé, autor de un triplete en apenas 32 minutos, y aseguró el primer puesto de la zona de cara a los dieciseisavos de final.