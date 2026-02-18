Oficial: los nuevos días y horarios de los partidos suspendidos por el paro general

En primer lugar, Defensa y Justicia y Belgrano se enfrentarán en el Tito Tomaghello el viernes desde las 17.15, con Estudiantes-Sarmiento adelantándose un cuarto de hora. También pasó al viernes Instituto ante Atlético Tucumán en Córdoba, que será a las 20.00. Por otro lado, el duelo entre Independiente Rivadavia e Independiente en Mendoza se jugará el sábado a las 17.00 y se atrasa Banfield-Newell's para las 19.15.

El duelo de San Lorenzo y Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro fue el que más complicaciones generó reprogramarlo: desde el Ministerio de Seguridad de CABA no aceptaron que se juegue el viernes porque Boca juega de local ante Racing ni el sábado ya que Deportivo Riestra recibirá a Huracán en el Guillermo Laza. De esta manera, quedará para el domingo a las 17.00, muy cerca de su siguiente encuentro: el martes ante Instituto también de local. Además, se atrasará 45 minutos el Vélez vs. River y Unión vs. Aldosivi media hora.

Por otro lado, también debe jugar Lanús pero por la ida de la Recopa Sudamericana: el Granate no sufrirá modificaciones y podrá recibir a Flamengo en el Estadio Néstor Díaz Pérez con total normalidad. Su duelo ante Argentinos por la sexta fecha nunca fue programado dado que el Bicho también tiene compromiso internacional pero este miércoles por el repechaje de la Copa Libertadores.

Así quedó la fecha 6 del Torneo Apertura con las reprogramaciones

Viernes 20/02

17.15 - Defensa y Justicia vs. Belgrano

18.00 - Estudiantes vs. Sarmiento

20.00 - Boca vs. Racing

20.00 - Instituto vs. Atlético Tucumán

22.15 - Rosario Central vs. Talleres

22.15 - Gimnasia (M) vs. Gimnasia LP

Sábado 21/02

17.00 - Independiente Rivadavia vs. Independiente

17.00 - Platense vs. Barracas Central

19.15 - Banfield vs. Newell's

19.15 - Deportivo Riestra vs. Huracán

21.30 - Central Córdoba vs. Tigre

Domingo 22/02

17.00 - San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto

19.15 - Vélez vs. River

21.30 - Unión vs. Aldosivi

Postergado

Argentinos Juniors vs. Lanús