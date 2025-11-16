Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, implacables: final soñada en la Copa de Maestros

En el primer turno, Sinner extendió su abrumadora superioridad ante Alex de Miñaur, a quien derrotó por 7-5 y 6-2 en una hora y 52 minutos de juego. El australiano mostró un nivel elevado en el primer set y mantuvo el pulso del partido hasta el tramo final, pero el italiano encontró el quiebre justo para cerrar por 7-5. A partir de allí, el encuentro se inclinó definitivamente: Sinner jugó con total confianza, dominó desde la línea de fondo y aprovechó la caída en el rendimiento de su rival para sellar un segundo set sin discusión.

La victoria llevó al italiano a un impactante 13-0 en el historial ante De Miñaur y lo clasificó a su tercera final consecutiva en la Copa de Maestros, un logro reservado para leyendas como Lendl, Becker, McEnroe, Federer o Djokovic. Sinner no pierde un set desde la final de 2023 ante Novak Djokovic y acumula 30 victorias seguidas en pistas rápidas bajo techo, una superficie en la que hoy parece intratable.

AP25319597443139

Carlos Alcaraz también contundente

Más tarde, Alcaraz respondió con una actuación igual de contundente. En apenas una hora y 22 minutos, superó por 6-2 y 6-4 al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien igualmente cerró el mejor torneo de su carrera y terminará la temporada como número 5 del mundo. El murciano, que históricamente llegaba agotado al cierre del calendario, se mostró fresco, agresivo y con un tenis de altísimo vuelo en estas Finals, donde ya se aseguró finalizar 2025 como número 1 del ranking.

Embed - Alcaraz vs Auger-Aliassime, Sinner vs de Minaur | Nitto ATP Finals 2025 Semi-Finals Highlights

Alcaraz y Sinner han sido, sin discusión, los grandes dominadores del circuito durante el último año y medio. Este será su 16° enfrentamiento, con ventaja para el español por 10-5, pero la tendencia reciente es más pareja: las últimas seis veces que se cruzaron fue en finales -Pekín 2024; Roma, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati y US Open 2025- y cada uno se quedó con dos Grand Slams esta temporada. Alcaraz celebró en París y Nueva York; Sinner en Melbourne y en La Catedral del tenis.

Un choque con expectativa

El choque genera máxima expectativa en Turín, donde el público es abiertamente parcial a favor del italiano. Sinner juega en casa y lo sabe: “Tengo la fortuna de tener al público conmigo. Jugar en Italia es especial”, dijo tras su clasificación. Alcaraz, entre risas, pidió: “Espero que al menos tres o cuatro me alienten”.

En la previa, el número 1 inclinó el favoritismo hacia su rival: “Diría que Jannik es el favorito. Jugar contra él en pista cubierta es uno de los desafíos más difíciles que tenemos hoy en el tenis. Lleva una racha impresionante y, con su público, es aún más complicado”. De todos modos, advirtió estar preparado para el reto: “Estoy listo para jugar un gran partido”.

El duelo también tiene un valor histórico para España. Solo dos tenistas de ese país lograron ganar este torneo: Manuel Orantes en 1976 y Álex Corretja en 1998. Ni Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero ni David Ferrer -todos finalistas alguna vez- pudieron alzar la Copa de Maestros. Alcaraz sabe lo que significaría: “Sería fantástico poner mi nombre junto al de ellos”.

Ambos llegan invictos y con la posibilidad de llevarse un premio récord de 5.071.000 dólares. Y lo que es más importante: la chance de cerrar una temporada dominante en lo más alto, en un enfrentamiento que ya se vive como el “nuevo clásico” del tenis mundial.

Turín, una vez más, tiene la final soñada. Y el deporte, un espectáculo garantizado.