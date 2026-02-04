Javier Zanetti fue portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Esta ceremonia comenzó en Olimpia, Grecia, y ahora atraviesa distintas ciudades italianas antes de llegar a Milán y Cortina d’Ampezzo, sedes de los Juegos que se inaugurarán el 6 de febrero de 2026. En cada parada, personalidades del deporte y la cultura son elegidas para transmitir el mensaje de paz y unión que simboliza la llama.

Embed

Semanas atrás, el exbasquetbolista Luis Scola había sido protagonista en Varese, donde llevó la antorcha como referente de la Generación Dorada y actual directivo del Pallacanestro de esa ciudad. Su participación fue destacada por el Comité Olímpico Internacional y por medios argentinos e italianos.

Luis Scola

La elección de dos argentinos en el relevo no es casual: refleja el reconocimiento internacional a la tradición deportiva del país y a la capacidad de sus atletas de trascender fronteras. Tanto Scola como Zanetti representan valores que el olimpismo busca transmitir: esfuerzo, respeto y compromiso social.

En definitiva, después de Luis, el turno de Zanetti confirma que los deportistas argentinos siguen siendo protagonistas en los grandes eventos internacionales. La antorcha olímpica, más que un objeto ceremonial, se transforma en un puente que une naciones y celebra la pasión por el deporte en todas sus formas.