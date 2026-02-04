Arranca la Copa Davis 2026 ¿Cómo le fue a la Argentina en las últimas ediciones?

co

La delegación completó sus primeros entrenamientos, adaptándose a la diferencia horaria de 12 horas y las temperaturas bajo cero de la ciudad coreana. El capitán Javier Frana viajo junto a Thiago Tirante (103°), Marco Trungelliti (130°), Federico Agustín Gómez (190°), Andrés Molteni (26° en dobles), Guido Andreozzi (32° en dobles). El extenista optó por esta convocatoria debido a los conflictos de calendario con la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos: dos singles en la jornada inicial, seguidos por el dobles y los singles invertidos en el segundo día. Todos los encuentros se jugarán al mejor de tres sets.

Los 13 seleccionados que resulten ganadores en los Qualifiers accederán a la segunda ronda, que se disputará en septiembre, instancia a la que se sumará Países Bajos, subcampeón en 2024. Allí se jugarán siete series de eliminación directa, con formato de local y visitante. Los siete vencedores avanzarán al Final 8 de Bolonia, Italia, en noviembre, donde ya espera Italia, campeón vigente.

Por su parte, los 13 equipos que pierdan en los Qualifiers de enero y febrero deberán competir en las eliminatorias del Grupo Mundial I en septiembre, junto a otras 26 series correspondientes a los play-offs del Grupo Mundial I y el Grupo Mundial II de la Copa Davis.

La Argentina tocó el cielo con las manos en 2016, cuando logró el único título de su historia tras disputar su quinta final. Aquel equipo fue conducido por Daniel Orsanic y tuvo a Juan Martín del Potro como emblema, aunque el punto decisivo lo aportó Federico Delbonis con una victoria inolvidable ante el imponente croata Ivo Karlovic.

Desde ese logro histórico, al conjunto nacional le resultó muy difícil volver a posicionarse entre los protagonistas. En 2017 fue eliminado en octavos de final frente a Italia y, algunos meses más tarde, perdió la categoría tras caer ante Kazajistán.

Durante 2018, el equipo argentino venció ajustadamente por 3-2 a Chile en San Juan y luego selló el ascenso al superar con contundencia a Colombia por 4-0.

En 2019, la Copa Davis sufrió un profundo cambio al quedar bajo la administración del Grupo Kosmos, empresa creada por el exfutbolista Gerard Piqué, que introdujo un formato muy cuestionado. En ese contexto, Argentina finalizó segunda en el Grupo C, pero su camino se terminó al enfrentarse con la España liderada por Rafael Nadal, que luego se consagraría campeona.

La edición siguiente se desarrolló entre 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia de Covid-19, y allí el equipo albiceleste fue derrotado 3-1 por Colombia en la fase clasificatoria.

La actividad se reanudó recién en septiembre de 2021, con una victoria por 4-1 frente a Bielorrusia en el Grupo Mundial I. En esa serie, Diego Schwartzman protagonizó uno de los episodios más desafortunados del tenis argentino al perder en sets corridos ante Daniil Ostapenkov, un jugador que no figuraba en el ranking ATP.

En 2022, la Argentina logró meterse en las Finales tras vencer a República Checa, aunque en la fase de grupos no pudo ganar ninguna serie.

El 2023 resultó muy pobre en resultados, con una derrota por 3-1 ante Finlandia. Sin embargo, en 2024 el equipo mostró una mejor versión y volvió a clasificarse a las Finales tras superar a Kazajistán.

Ese año, los argentinos finalizaron segundos en su grupo y accedieron a los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por la Italia de Jannik Sinner, que se impuso por 2-1.

image.png Sinner mira el trofeo, su sueño se ha hecho realidad.

La edición más reciente dejó una sensación amarga, ya que el equipo había generado grandes expectativas luego de imponerse frente a Noruega y Países Bajos. No obstante, los dirigidos por Javier Frana cayeron 2-1 ante Alemania en cuartos de final, en una serie en la que se desperdiciaron varias oportunidades claras que podrían haber significado el pase a semifinales.

Ahora, el conjunto argentino iniciará un nuevo desafío ante Corea del Sur, con la intención de volver a pelear por el título una década después de la histórica consagración.

La serie comenzará el viernes por la noche con dos partidos de singles y se definirá entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo, con un encuentro de dobles y los otros dos compromisos individuales.