Preocupación en Boca: Exequiel Zeballos se retiró lesionado del entrenamiento

El delantero santiagueño sufrió una molestia muscular mientras se desarrollaba la práctica habitual. Durante uno de los ejercicios dispuestos por el cuerpo técnico, Zeballos sintió un “pinchazo” y debió abandonar de inmediato el campo de juego para recibir atención médica, una situación que generó preocupación en el club por la importancia que el atacante ganó en este arranque de temporada.

Desde Boca informaron que el futbolista será sometido a una resonancia magnética para determinar el grado de la lesión y establecer si se trata de una simple contractura muscular o de un problema mayor que lo obligue a parar por más tiempo. Hasta no contar con los resultados de los estudios, su presencia frente al Fortín permanece en duda.

La posible baja de Zeballos representa un inconveniente para Claudio Úbeda, que venía apostando por el extremo como una de las piezas clave del frente de ataque. El Xeneize atraviesa un momento de recuperación futbolística y necesita sostener variantes ofensivas en un calendario exigente, donde cuenta ya con muchas bajas de peso como es el caso de Cavani o Merentiel.

Además del aspecto deportivo, la situación del delantero se da en un contexto marcado por el mercado de pases. Zeballos está en la mira del CSKA Moscú, que realizó una oferta cercana a los 10 millones de dólares por su pase, aunque Boca respondió que la cláusula de rescisión asciende a 20 millones.

Con contrato vigente hasta diciembre de este año, el atacante aguardará ahora los estudios médicos mientras el club espera definiciones tanto en lo futbolístico como en lo contractual.