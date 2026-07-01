Joan Laporta habló de la negociación por Julián Álvarez: "La oferta es firme"

Laporta también salió al cruce de la posibilidad de que el Atlético presente una denuncia ante la FIFA y la UEFA por una supuesta presión del Barcelona sobre el futbolista. "No sé a qué viene eso. Nosotros actuamos con total transparencia. Hicimos una oferta de club a club y nunca forzamos la situación", remarcó.

El presidente blaugrana negó que la institución haya incentivado públicamente al atacante y sostuvo que fue el propio Julián quien manifestó su deseo de dar un salto en su carrera. "Él habló de querer jugar en un equipo grande. Algunos interpretaron que hablaba del Barça y otros no. Nosotros no provocamos esa situación", señaló.

Pese a la tensión que generó la negociación, Laporta intentó bajar el tono del conflicto y destacó la buena relación institucional con el Atlético de Madrid. "No sería la primera operación entre ambos clubes. Tenemos respeto por Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín, y esperamos que, si encuentran un reemplazante, consideren nuestra propuesta", expresó.

En Barcelona consideran que la salida de Lewandowski obliga a incorporar un delantero de jerarquía y entienden que Julián Álvarez es el futbolista ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo de Flick. Sin embargo, Laporta advirtió que el club no esperará indefinidamente una respuesta y que la continuidad de la oferta dependerá de la evolución del mercado de pases y de las posibilidades económicas de la institución.