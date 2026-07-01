Ya no quedan argentinos en Wimbledon: Sierra rozó la hazaña y Navone también afuera

La marplatense (56 del mundo) estuvo a tres puntos de eliminar a Coco Gauff (séptima en el ranking) pero cayó en un dramático súper tie-break. Y Mariano Navone perdió un duelo muy parejo.
El tenis argentino se quedó sin representantes en Wimbledon 2026. La ilusión de Solana Sierra y Mariano Navone se apagó este miércoles tras dos derrotas que marcaron el cierre de la participación nacional en el tradicional torneo londinense. La marplatense estuvo muy cerca de protagonizar uno de los grandes batacazos del certamen, mientras que el bonaerense no pudo revertir su serie frente al italiano Flavio Cobolli.
Sierra quedó a un paso de eliminar a una de las grandes favoritas al título, la estadounidense Coco Gauff. La argentina cayó por 6-3, 3-6 y 7-6 (10-7) luego de más de dos horas de un partido vibrante, en el que llegó a sacar para partido con el marcador 5-4 en el tercer set y también estuvo 7-4 arriba en el súper tie-break decisivo.
La marplatense mostró personalidad y un tenis agresivo que incomodó durante gran parte del encuentro a la ex número dos del mundo. Sin embargo, Gauff reaccionó en el momento justo, ganó los últimos puntos de manera consecutiva y selló la clasificación con un ace en el match point, dejando a la argentina al borde de una victoria histórica.
Más allá de la derrota, Sierra recibió una ovación del público y también el reconocimiento de su rival. "Creo que Solana está jugando un tenis increíble. Sabía que iba a ser un partido duro", destacó Gauff tras el encuentro. La estadounidense también elogió el nivel de juego de la argentina y reconoció que su servicio fue clave para mantenerse con vida durante la definición.
Aunque el resultado le hará perder posiciones en el ranking WTA, ya que descenderá del puesto 56 al 82 frente a la temprana eliminación en Londres, la actuación de Sierra volvió a confirmar el crecimiento que viene mostrando en el circuito. La argentina demostró que puede competir de igual a igual frente a las mejores del mundo y dejó una imagen muy positiva pese a la eliminación.
Más temprano, Mariano Navone tampoco pudo evitar la despedida. El argentino perdió frente al italiano Flavio Cobolli, 10° del ranking ATP, por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8), en un encuentro que había sido suspendido el martes por falta de luz natural cuando el europeo dominaba por dos sets a uno.
En la reanudación, Navone volvió a dar pelea e incluso dispuso de oportunidades para llevar el partido a un quinto set. Sin embargo, Cobolli resistió la presión, levantó varios set points en el cuarto parcial y terminó imponiéndose en otro tie-break muy ajustado para avanzar a la segunda ronda.
La derrota de "La Nave" confirmó un dato preocupante para el tenis argentino: los once representantes nacionales (nueve del cuadro masculino y dos del femenino) quedaron eliminados tempranamente: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Solana Sierra y Nadia Podoroska.
De esta manera, Wimbledon se quedó sin tenistas argentinos en competencia. Aunque el balance deportivo fue negativo, la actuación de Solana Sierra dejó un motivo para ilusionarse: estuvo a solo unos puntos de eliminar a una campeona de Grand Slam y demostró que tiene el nivel para competir entre la élite del tenis mundial.
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