Ya no quedan argentinos en Wimbledon: Sierra rozó la hazaña y Navone también afuera

Aunque el resultado le hará perder posiciones en el ranking WTA, ya que descenderá del puesto 56 al 82 frente a la temprana eliminación en Londres, la actuación de Sierra volvió a confirmar el crecimiento que viene mostrando en el circuito. La argentina demostró que puede competir de igual a igual frente a las mejores del mundo y dejó una imagen muy positiva pese a la eliminación.

Más temprano, Mariano Navone tampoco pudo evitar la despedida. El argentino perdió frente al italiano Flavio Cobolli, 10° del ranking ATP, por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8), en un encuentro que había sido suspendido el martes por falta de luz natural cuando el europeo dominaba por dos sets a uno.

En la reanudación, Navone volvió a dar pelea e incluso dispuso de oportunidades para llevar el partido a un quinto set. Sin embargo, Cobolli resistió la presión, levantó varios set points en el cuarto parcial y terminó imponiéndose en otro tie-break muy ajustado para avanzar a la segunda ronda.

La derrota de "La Nave" confirmó un dato preocupante para el tenis argentino: los once representantes nacionales (nueve del cuadro masculino y dos del femenino) quedaron eliminados tempranamente: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Solana Sierra y Nadia Podoroska.

De esta manera, Wimbledon se quedó sin tenistas argentinos en competencia. Aunque el balance deportivo fue negativo, la actuación de Solana Sierra dejó un motivo para ilusionarse: estuvo a solo unos puntos de eliminar a una campeona de Grand Slam y demostró que tiene el nivel para competir entre la élite del tenis mundial.