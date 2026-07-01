Inglaterra dio vuelta el resultado de la mano de Harry Kane y pasó a octavos

Del otro lado, Mpasi se convirtió en una de las figuras del partido. El arquero del Congo evitó el empate con intervenciones decisivas ante dos cabezazos de Jude Bellingham y una volea de Kane. Además, Wan-Bissaka despejó un balón sobre la línea en una de las mejores jugadas colectivas del conjunto inglés.

Inglaterra vs Congo

En el segundo tiempo, Tuchel buscó variantes para darle mayor profundidad al ataque y los cambios dieron resultado. Anthony Gordon, que ingresó desde el banco, envió un centro preciso para Harry Kane, quien conectó de cabeza y marcó el empate cuando restaban 15 minutos para el final.

La remontada se completó a cuatro minutos del cierre. Después de otra gran atajada de Mpasi frente a un remate de Bellingham, Kane capturó el rebote en la puerta del área, se acomodó para su pierna derecha y sacó un potente disparo que se clavó en un ángulo para establecer el 2-1 definitivo.

Con su doblete, el delantero inglés alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026 y volvió a ser decisivo para su selección en un partido de eliminación directa. Recordemos que fue el goleador del mundial de Rusia 2018; y ahora está a un gol de Messi y Mbappé que tienen 6 tantos cada uno.

Tras avanzar a los octavos de final, Inglaterra enfrentará a México el próximo domingo desde las 21 (hora de Argentina) en el estadio Azteca. Si supera esa instancia, se medirá en cuartos de final con el ganador del cruce entre Brasil y Noruega. Congo, por su parte, quedó eliminado, pero cerró una destacada participación logrando medirse de igual a igual frente a una de las grandes potencias del viejo contiente.