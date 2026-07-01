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El DT del Congo fue informado que falleció su padre mientras hablaba en conferencia

Tras la ajustada derrota de su equipo con Inglaterra en 16avos de final del Mundial, el prensa del seleccionado le comunicó la triste noticia a Sébastien Desabre en un momento inoportuno.

Sébastien Desabre, entrenador de República del Congo, fue informado que falleció su padre mientras brindaba la conferencia de prensa post partido del duelo de 16avos de final con Inglaterra, donde su equipo le dio batalla, logrando la apertura del marcador a los seis minutos y perdiendo apenas 2 a 1 sobre el final con un Harry Kane intratable.

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