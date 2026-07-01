Estados Unidos venció a Bosnia pero perdió a su figura para los octavos con Bélgica

El equipo de Mauricio Pochettino fue muy superior al equipo europeo y lo superó por 2 a 0 en San Francisco. Balogun, que lleva tres goles en cuatro duelos, recibió una polémica roja.
Estados Unidos venció 2 a 0 a Bosnia en San Francisco pero perdió a su figura Folarin Balogun para el duelo de octavos de final contra Bélgica porque fue expulsado de manera polémica. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino fue muy superior al equipo europeo e incluso encontró ampliar la ventaja con un jugador menos.
Tras un inicio parejo y chato en San Francisco, Estados Unidos realizó un monólogo frente a Bosnia y abrió el marcador al término del primer tiempo con un gol de Balogun, quien aprovechó un balón que le quedó dentro del área entre varios desvíos para superar la resistencia de Nikola Vasilj.
Balogun se tomó revancha de su gol a los 30' que fue anulado por offside y estuvo cerca del segundo con un remate al travesaño en el tiempo de descuento de la primera etapa. De esta manera, el anfitrión se fue 1 a 0 arriba al descanso con total merecimiento.
El equipo de Pochettino estaba controlando el partido con tranquilidad, pero sufrió la expulsión polémica del propio Balogun por juego brusco, aunque pareciera en la repetición que no tuvo oportunidad de mover el pie hacía otro lado que no fuera su rival en medio de la disputa del balón.
De todas maneras, Estados Unidos se replegó en los primeros minutos, siguió sin sufrir con Bosnia y se animó a ir por el nocaut para su rival y lo consiguió con un golazo de tiro libre de Malik Tillman. Fue el 2-0 final a favor para el equipo dirigido por el entrenador argentino, quien tendrá que arreglársela para afrontar el compromiso contra los belgas sin Balogun, quien anotó tres en cuatro tantos en este certamen.
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