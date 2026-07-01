Estados Unidos venció a Bosnia pero perdió a su figura para los octavos con Bélgica

De todas maneras, Estados Unidos se replegó en los primeros minutos, siguió sin sufrir con Bosnia y se animó a ir por el nocaut para su rival y lo consiguió con un golazo de tiro libre de Malik Tillman. Fue el 2-0 final a favor para el equipo dirigido por el entrenador argentino, quien tendrá que arreglársela para afrontar el compromiso contra los belgas sin Balogun, quien anotó tres en cuatro tantos en este certamen.

El resumen del partido