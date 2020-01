Juan Cyterszpiler: "El sueño de los chicos hoy es ser jugador de eSports"

Cada vez son más frecuentes en la Argentina y en el exterior los megaeventos de eSports que se pueden ver por televisión e Internet. Son torneos digitales donde los gamers juegan a nivel profesional “a los jueguitos”. Y para comprender un poco más sobre este nuevo mundo Juan Cyterszpiler, Director Deportivo del equipo Isurus, habló con POPULAR.

-¿Qué es un eSports?

Los eSports son competencias de videojuegos de alto rendimiento. Un mundo donde la gente que es apasionada por los videojuegos decide dedicarse a eso no de forma esporádica sino profesional. Dependiendo dónde juegue va a ganar un honorario por hacer eso y también puede crecer como jugador.

-¿Cómo descubren un talento?

Se necesita una mirada objetiva, crítica y tener gente que sepa del juego en cuestión. Para eso se forma un equipo que analice al jugador y vea si puede o no acoplarse.

-¿Qué juegos califican son eSports?

Hay “tiers”, que son categorías. Por ejemplo en el “tiers 1” son los que tienen mayor visibilidad e impacto a nivel eSports. Más profesionales. Son considerados eSports a nivel mundial el League of Legends, CS Go (Counter Strike Go), Fortnite y Dota 2. Para ser eSports debe tener visibilidad mundial y las normas tiene que ser conocidas por todos. Además no tiene que haber un condimento de azar teniendo así el jugador la totalidad del control.

-¿Edad promedio del jugador? ¿Es el nuevo “sueño del pibe” dedicarse a los eSports?

Desde los 12 o 13, por ahí menos, hasta los 30. Hay juegos en donde se retiran más jóvenes, por ejemplo el League of Legends. Counter Strike se retiran más grandes. Fortnite es un juego que tiene estabilidad y a la vez no. Hoy el sueño de los chicos es ser jugador profesional de eSports. Va a ir creciendo a medida que pase el tiempo.

-¿De qué manera la gente está al tanto del día a día de Isurus?

Si bien tenemos un reconocimiento a nivel internacional nos apoyamos mucho en nuestras redes sociales. “Teamisurus” en Instagram, Twitter, Facebook, Twitch e “Isurus Gaming” en Youtube.

-Estudiantes presentó su nuevo estadio con un león de fuego al estilo evento de eSports. ¿Qué te genera eso?

Me fascina que se hagan cosas así. Hablamos con varios clubes consultándonos para dónde ir y encarar. Hay otra forma de “storytelling” (arte de contar una historia). Los eSports además de ser un deporte son un entretenimiento en donde tenés que ofrecerle a la gente un espectáculo, como el boxeo. Muhammad Ali no llegó a ser quien es sólo por ser boxeador sino también porque generó un show entorno a él.

-¿Hacia dónde apunta Isurus?

La idea es que las próximas generaciones vean y entiendan por qué Isurus llegó hasta donde llegó. Isurus se fue adaptando a los relatos de cada época. Sabe qué le falta y hacia donde apunta el gaming acá. Nos encantaría poder llegar a lo que hoy es G2, lo que es Fnatic, Team Liquid. Los Tiers 1, pero para eso necesitas plata y, primero, el país donde estás debe tener una estructura acorde a lo que querés hacer. Tenes que tener una estructura tecnológica que te apoya, Internet que te acompañe, servidores para que el juego se explote al máximo. Con esas estructuras luego viene cómo armamos las ligas, a quiénes traemos para explotar el sector. Vendrá Riot, Valve, Epic Games, distintos dueños de los juegos entonces se arma una liga. Y esa estructura necesita plata, para que los clubes se puedan autofinanciar, puedan crecer y potenciar su crecimiento. Buscar nuevos talentos, contratos firmes con jugadores, un mercado estable.

-¿Cuál es la filosofía de trabajo de Isurus?

-Sostenemos que el camino más largo lleva al éxito. Ese camino es el de todos los días poner un granitode arena a la profesionalización, al desarrollo de negocios y potenciar el mercado.

-¿Cómo surgió la idea de hacer un comic?

Hablábamos con “Kala” (NdR: Facundo Calabró, CEO de Isurus) para ver cómo llegar a otras audiencias. La gente que lee comics ya sabe lo que va a leer. Tenes que convencerlo que quiera leer algonuevo. Podía salir bien como podía salir mal. Cuando pensamos qué contar le dije “¿por qué no contamos tu historia?”. La gente que entiende lo que hace Isuruspor el sector, se va a sentir muy identificada. Va a llevar tiempo, podrá salir mal, pero tenemos que arriesgarnos. Y la historia de Cala cuenta eso. Un sobreviviente que no tenía más que lo que ganaba en la Municipalidad de LaPlata. Trabaja ahí, ganaba mil y pico de mangos por mes y también jugaba.También narra de cómo el inició siendo jugador y luego se dio cuenta que tenía más futuro siendo la persona que maneja.

-¿Qué te dijo tu papá cuando le hablaste de este proyecto?

En el 2011 me dijo “ni en pedo, estás loco”. Y en el 2017 “bueno dale, arranquemos, metamoslé”. Algo que me dijo fue: “Me encantaría tener la edad que tenés porque me como el mundo. Transmitís una energía que me dan ganas de meterme en esto”. Eso fue algo muy marcado.