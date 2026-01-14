Hinestroza y Boca: el pase no se oficializa, crece el silencio y aumenta la incertidumbre

Boca continúa a la espera del cruce final de documentos, aunque entre los acuerdos de palabra y los hechos aparecieron versiones sobre diferencias de último momento, y en una negociación con tantos actores involucrados, la falta de novedades se convirtió en una señal inquietante.

En paralelo, el propio delantero tomó distancia del ruido. Tras la viralización de un video de un picado entre amigos, en el que no participó, cerró su cuenta de Instagram, al menos por unas horas, y dejó atrás los mensajes y las historias con las que había insinuado su llegada, como aquel posteo previo a Nochebuena en el que daba a entender que su desembarco en Boca era inminente.

Con el paso de las horas, las preguntas se acumulan y no hay respuestas concretas en un clima de incertidumbre que inquieta a los hinchas y mantiene en suspenso una negociación que parecía encaminada.

Marino Hinestroza tiene 23 años y jugó en su país Colombia y en el exterior en México y Estados Unidos. Fue multicampeón con Atlético Nacional, donde ganó cuatro títulos nacionales: Primera División 2024, Copa Colombia 2024, Superliga 2025 y Copa Colombia 2025.

“Es un jugador técnicamente muy bueno, rápido, tiene muchas condiciones para jugar la pelota”, describió Riquelme a Hinestroza este miércoles en la previa de la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo, entre Boca y Millonarios de Colombia, dos clubes donde dejó su huella el entrenador.