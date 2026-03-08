Julián Santero ganó la final del Turismo Carretera en Viedma

El "mendocino volador", campeón de la edición 2024, dominó todo el fin de semana en la segunda presentación del auto de la marca alemana, atendido por el equipo FISPA Corse, en la categoría más popular del automovilismo argentino. Logró la pole position el sábado, se impuso en su serie clasificatoria -la más rápida- y ganó la final de punta a punta.

El uruguayo Mauricio Lambiris terminó segundo con su Ford Mustang, que ejecutó una maniobra perfecta sobre Elio Craparo, quien fue tercero. A su vez, el segundo de la carrera dio pelea contra Santero en gran parte de la carrera, especialmente en las relargadas tras las seis neutralizaciones por incidentes en la pista.

Cuarto le bajaron a bandera a 'Josito' Di Palma (Toyota) y quinto fue Facundo Chapur (Torino), de destacado progreso tras largar 15° en la carrera. El cordobés fue uno de los pilotos que mejor espectáculo dio mientras la carrera fue lineal en la punta, más allá de la tensión propia de los relanzamientos, en los que siempre prevaleció Santero.

Fue el 10° triunfo de Santero en el TC, el primero con BMW. Así, se transformó en el tercer piloto en ganar con cuatro marcas diferentes (también Ford, Dodge y Torino) de los 89 años de historia que tiene la categoría más vieja del mundo. Entró en una lista selecta de pilotos que incluye a los recordados arrecifeños Carlos Pairetti y Luis Rubén Di Palma.

La próxima fecha del Turismo Carretera, que parece haber dejado atrás los inconvenientes con el cronometraje del inicio del 2026, será el 28 y 29 de marzo en Centenario, Neuquén, donde el año pasado tuvo que suspenderse la final por fuertes ráfagas de viento.