Video: la presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán de protagonista

El club viralizó en su cuenta oficial de X el video del entrenamiento inaugural de Blondel con el estribillo del clásico de Héctor & Tito. En pocos minutos llegaron miles de reacciones por la selección musical, que fue interpretada por los aficionados como una referencia humorística a la relación de Blondel con Beltrán.

Blondel, quien ya se entrena con sus nuevos compañeros en el predio de entrenamiento de La Quemita, firmó un contrato con Huracán por tres temporadas tras un paso por Boca marcado por la escasez de minutos. Disputó 32 partidos en el Xeneize, acumulando cuatro goles y una asistencia.

Embed ¡Bienvenido, Lucas!



El jugador proveniente de Boca firmó un préstamo hasta diciembre de este año, con cargo y con opción de compra.



Este fin de semana se sumará a los entrenamientos con sus nuevos compañeros en La Quemita #VamosGlobo #HuracánYNadaMás pic.twitter.com/WAbvD2cqi4 — CA Huracán (@CAHuracan) March 7, 2026

La llegada de Blondel a Huracán cubre una vacante persistente en el lateral derecho del club de Parque Patricios tras la salida de Tomás Guidara. Diego Martínez, entrenador del Globo, fue clave para su llegada: lo dirigió en Tigre y Boca y ahora lo pidió para su club actual.

Morena Beltrán reaccionó al video del elenco de Parque Patricios y lo compartió en cuenta de Instagram: la periodista deportiva agregó un emoji que simulaba un huracán. El futbolista fue recibido en su primera práctica con el tradicional “puente chino” y se perfila como una opción para el próximo encuentro de Huracán contra River por el Torneo Apertura.