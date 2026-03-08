Video: la presentación de Lucas Blondel en Huracán con Morena Beltrán de protagonista

El club de Parque Patricios compartió el primer entrenamiento del defensor proveniente de Boca y lo hizo con una peculiar alusión a la pareja del futbolista.
Huracán compartió el primer entrenamiento de Lucas Blondel con un video en sus redes sociales con el tema "Baila Morena" en una clara alusión a Morena Beltrán, la periodista deportiva que es pareja del futbolista. El lateral derecho de 29 años fue transferido desde Boca Juniors para recuperar protagonismo en el club de Parque Patricios.
El club viralizó en su cuenta oficial de X el video del entrenamiento inaugural de Blondel con el estribillo del clásico de Héctor & Tito. En pocos minutos llegaron miles de reacciones por la selección musical, que fue interpretada por los aficionados como una referencia humorística a la relación de Blondel con Beltrán.
Blondel, quien ya se entrena con sus nuevos compañeros en el predio de entrenamiento de La Quemita, firmó un contrato con Huracán por tres temporadas tras un paso por Boca marcado por la escasez de minutos. Disputó 32 partidos en el Xeneize, acumulando cuatro goles y una asistencia.
La llegada de Blondel a Huracán cubre una vacante persistente en el lateral derecho del club de Parque Patricios tras la salida de Tomás Guidara. Diego Martínez, entrenador del Globo, fue clave para su llegada: lo dirigió en Tigre y Boca y ahora lo pidió para su club actual.
Morena Beltrán reaccionó al video del elenco de Parque Patricios y lo compartió en cuenta de Instagram: la periodista deportiva agregó un emoji que simulaba un huracán. El futbolista fue recibido en su primera práctica con el tradicional “puente chino” y se perfila como una opción para el próximo encuentro de Huracán contra River por el Torneo Apertura.
