La autocrítica de Rodolfo Arruabarrena: "Tiene sabor a derrota"

“Gimnasia se vino y no tuvimos la capacidad de frenar esos ataques con posesión de pelota o avances manejando los tiempos”, agregó el entrenador, quien anticipó que el plantel deberá cambiar rápidamente el chip para pensar en San Pablo.

La explicación por la rotación

El DT también justificó las modificaciones que realizó en la formación. Boca venía de un exigente compromiso frente a Vélez por la Copa Argentina y afrontará ahora los cuartos de final de la Sudamericana.

“Hemos hecho cambios por temas físicos, jugamos 60 y pico de horas después de un partido muy intenso contra Vélez y ahora nos toca jugar con San Pablo”, explicó. Al mismo tiempo, reconoció otro problema del equipo: “Entramos dormidos y nos costó varios minutos tener el control”.

Además, aclaró la ausencia de Santiago Ascacíbar, quien ni siquiera integró el banco de suplentes. “El Ruso tuvo unas líneas de fiebre anoche, viene de jugar varios partidos y hoy no estaba para participar”, detalló.

En contrapartida, Arruabarrena destacó el rendimiento de Alan Velasco, quien volvió a convertir y continúa ganando terreno. “Está en un buen momento y con confianza. Cuando le toca tener minutos, tiene la capacidad de cambiar el resultado y la imagen del equipo. Tiene que seguir por ese camino”, afirmó.

Finalmente, el Vasco buscó cerrar la polémica por la utilización de futbolistas extranjeros ante Vélez por Copa Argentina. “Si el presidente Riquelme se ha manifestado, ya está. Entendemos que no hemos sacado ninguna ventaja”, sentenció.

Con el empate en Mendoza consumado, Boca deberá dejar rápidamente atrás la frustración: el próximo objetivo será San Pablo y la Copa Sudamericana, uno de los grandes desafíos de la temporada.