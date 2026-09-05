San Lorenzo celebró ante Talleres antes de iniciar el nuevo ciclo de Insúa

San Lorenzo se impuso 1-0 en el Pedro Bidegain por un gol de Alexis Cuello y sumó tres puntos en la antesala del regreso del Gallego Insúa.
San Lorenzo derrotó 1-0 a Talleres en el estadio Pedro Bidegain por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y consiguió un valioso triunfo en la antesala del regreso de Rubén Darío Insúa. Alexis Cuello convirtió el único gol de la tarde, mientras que Facundo Farías tuvo un auspicioso debut con la camiseta azulgrana.
El encuentro tuvo un contexto particular por la situación de ambos bancos de suplentes. A la espera de que el Gallego Insúa tome las riendas del plantel, el Ciclón fue dirigido interinamente por Walter Perazzo. Enfrente, Omar De Felippe hizo su presentación como entrenador de Talleres después de la renuncia de Jorge Sampaoli.
San Lorenzo tomó la iniciativa durante la primera media hora y manejó la pelota, aunque sin conseguir profundidad suficiente para inquietar a José Devecchi. La “T” tardó en acomodarse, pero sobre los 30 minutos comenzó a encontrar espacios y llegó al área local a través de Rick y Agustín Álvarez Martínez.
La ocasión más clara de la primera etapa estuvo en los pies de Juan Sforza, quien a los 34 minutos probó desde una pelota parada y obligó a una buena intervención del arquero azulgrana. Así, después de un comienzo favorable al local y una posterior reacción cordobesa, se fueron al descanso sin goles.
El desarrollo continuó equilibrado en el complemento hasta que Talleres sufrió un golpe determinante. A los 11 minutos, Matías Galarza recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto visitante con diez jugadores.
San Lorenzo no tardó en aprovechar la superioridad numérica. Cinco minutos más tarde, tras un tiro de esquina, Ignacio Perruzzi remató desde afuera del área, Danilo Arboleda desvió la pelota de cabeza y Alexis Cuello apareció sobre la línea para empujarla y establecer el 1-0.
A partir de la ventaja, el Ciclón recuperó el control y manejó los tiempos frente a un rival obligado a redoblar esfuerzos. Pese a estar en inferioridad numérica, Talleres siguió buscando y Rick se mantuvo como una amenaza para la defensa local.
San Lorenzo, sin embargo, sostuvo la diferencia hasta el final y se quedó con tres puntos importantes antes del desembarco de Insúa. Además, celebró la buena presentación de Farías. Del otro lado, De Felippe tuvo un estreno adverso y deberá esperar para conseguir su primer festejo al frente de la “T”.
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