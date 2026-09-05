San Lorenzo celebró ante Talleres antes de iniciar el nuevo ciclo de Insúa

La ocasión más clara de la primera etapa estuvo en los pies de Juan Sforza, quien a los 34 minutos probó desde una pelota parada y obligó a una buena intervención del arquero azulgrana. Así, después de un comienzo favorable al local y una posterior reacción cordobesa, se fueron al descanso sin goles.

Facundo Farías tuvo un buen debut en San Lorenzo.

La expulsión que cambió el partido

El desarrollo continuó equilibrado en el complemento hasta que Talleres sufrió un golpe determinante. A los 11 minutos, Matías Galarza recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó al conjunto visitante con diez jugadores.

San Lorenzo no tardó en aprovechar la superioridad numérica. Cinco minutos más tarde, tras un tiro de esquina, Ignacio Perruzzi remató desde afuera del área, Danilo Arboleda desvió la pelota de cabeza y Alexis Cuello apareció sobre la línea para empujarla y establecer el 1-0.

A partir de la ventaja, el Ciclón recuperó el control y manejó los tiempos frente a un rival obligado a redoblar esfuerzos. Pese a estar en inferioridad numérica, Talleres siguió buscando y Rick se mantuvo como una amenaza para la defensa local.

San Lorenzo, sin embargo, sostuvo la diferencia hasta el final y se quedó con tres puntos importantes antes del desembarco de Insúa. Además, celebró la buena presentación de Farías. Del otro lado, De Felippe tuvo un estreno adverso y deberá esperar para conseguir su primer festejo al frente de la “T”.