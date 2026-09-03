La autocrítica del Vasco Arruabarrena: "Generamos chances pero nos falta más gol"

"Paredes tuvo un aviso. Es inteligente, hizo seña y salió, pero no es algo grave. Tuvo mucho despliegue, lleva muchísimos partidos encima, como la mayoría, y es duro. Algunos no tuvieron recambio, siguen jugando", admitió sobre el sorpresivo cambio en donde sacó al capitán del campo de juego.

"Sin Tomás Aranda, tenemos en Alan Velasco a un jugador que es resistido, pero jugó bien y seguirá mejorando, va a cambiar todo. Tenemos alternativas, a nosotros, por distintas situaciones, nos conviene tener el balón, pero no es sencillo", agregó Arruabarrena.

"Son mata-mata, son duros. Ahora se viene otro partido del Clausura, luego San Pablo... Generamos chances pero nos falta más gol. Estamos bien, pero la seguidilla es dura. Después tendrán un descanso en la fecha FIFA", concluyó. Ahora, Boca se medirá con Racing por los cuartos de final del certamen federal.