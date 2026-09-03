La autocrítica del Vasco Arruabarrena: "Generamos chances pero nos falta más gol"

El entrenador de Boca analizó el presente del equipo después del triunfo por penales ante Vélez para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.
Boca generó más chances que Vélez, pero le faltó concretarlas y terminó sufriendo al borde de la derrota con un penal en contra a los 90 minutos que Dilan Godoy estrelló en un palo. Sin embargo, después del 0 a 0 en el tiempo reglamentario en el Kempes, el Xeneize terminaría venciendo al Fortín por 4 a 3 en los penales y avanzando a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras el compromiso, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena habló en conferencia de prensa al respecto.
"Merecíamos un poco más ante un rival difícil, bien trabajado. Fuimos a buscarlo, no se nota la seguidilla de partidos y debemos aprender, tener cuidado con esos contragolpes como el del final. No lo resolvieron y pudimos pasar, gracias también a Álvaro (Montero)", analizó el entrenador, quien vivió con mucha emoción cada gol de su equipo en la tanda de penales.
"Tenemos un mes muy cargado de partidos, hay que estar firmes. Hay cosas que hablamos, por ir tanto a buscar, después hay que cubrir bien los espacios y sufrimos de esa chance del final. Nos falta marcar más, porque llegamos bastante. Tuvimos un rival duro, que pelea arriba en el Clausura, y buscamos poner el mejor equipo ante Gimnasia en Mendoza, pensando en lo que sigue", destacó el técnico.
"Paredes tuvo un aviso. Es inteligente, hizo seña y salió, pero no es algo grave. Tuvo mucho despliegue, lleva muchísimos partidos encima, como la mayoría, y es duro. Algunos no tuvieron recambio, siguen jugando", admitió sobre el sorpresivo cambio en donde sacó al capitán del campo de juego.
"Sin Tomás Aranda, tenemos en Alan Velasco a un jugador que es resistido, pero jugó bien y seguirá mejorando, va a cambiar todo. Tenemos alternativas, a nosotros, por distintas situaciones, nos conviene tener el balón, pero no es sencillo", agregó Arruabarrena.
"Son mata-mata, son duros. Ahora se viene otro partido del Clausura, luego San Pablo... Generamos chances pero nos falta más gol. Estamos bien, pero la seguidilla es dura. Después tendrán un descanso en la fecha FIFA", concluyó. Ahora, Boca se medirá con Racing por los cuartos de final del certamen federal.
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